Σκηνικό καταστροφής άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία. Το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές σε ακόμη τέσσερις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση, καθώς άγνωστοι φέρονται να τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την είσοδο της καφετέριας. Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, τοποθετούμενος για το περιστατικό, έκανε λόγο για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο, συνδέοντάς το με προηγούμενο συμβάν στην περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πυκνοκατοικημένο σημείο, όπου από νωρίς το πρωί υπάρχει αυξημένη κίνηση από εργαζόμενους που κατευθύνονται στις δουλειές τους. Σε απόσταση λίγων μέτρων βρίσκεται και στάση λεωφορείου, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η επίθεση εκδηλωνόταν λίγες ώρες αργότερα.

Ευτυχώς, από την ισχυρή έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.



Η δήλωση του δημάρχου και το προηγούμενο περιστατικό

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η τοποθέτηση του δημάρχου Νέας Ιωνίας, ο οποίος εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο.

«Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο – Δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονής με την πολυκατοικία που κάηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε προηγούμενο περιστατικό που είχε απασχολήσει την περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Κάμερες ασφαλείας στο μικροσκόπιο των Αρχών

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει τον χώρο και να συλλέξει υπολείμματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ η οδός Σινώπης μετατράπηκε σε πεδίο ερευνών για τη συλλογή στοιχείων.