Στο πλευρό του Γιάννη Παπαμιχαήλ βρίσκεται η οικογένεια Βουγιουκλάκη, μετά την είδηση της νοσηλείας του σε κλινική έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Η περιπέτεια του μοναχογιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, με τους στενούς συγγενείς του να έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, γιος του Αντώνη Βουγιουκλάκη και πρώτος ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους. «Είμαστε δίπλα του. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο που κινητοποίησε την οικογένεια

Υπενθυμίζεται ότι η είδηση της νοσηλείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ έγινε γνωστή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μέσα από ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην πρωινή εκπομπή του Alpha. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στους συγγενείς του και αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίησή τους. «Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες», είχε αναφέρει η δημοσιογράφος για τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη. Όπως είχε αποκαλύψει, οι δύο ξάδερφοι του Γιάννη Παπαμιχαήλ συντόνισαν τις ενέργειές τους, ζητώντας εισαγγελική εντολή προκειμένου εκείνος να λάβει την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια.



Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του, με την οικογένεια να διατηρεί διακριτική στάση και να αποφεύγει τις δημόσιες αναφορές γύρω από τη νοσηλεία του.