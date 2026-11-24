Από τη μαμά στην κόρη περνά η σκυτάλη της μόδας, με τη μικρή Μπιάνκα Κρασσά να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα, ακολουθώντας τα βήματα της Βίκυς Καγιά.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do, για να παρακολουθήσουν το MadWalk 2026 by Three Cents. Η Βίκυ Καγιά, η οποία είχε αναλάβει την παρουσίαση του λαμπερού σόου που παντρεύει τη μόδα με τη μουσική, είδε την 11χρονη κόρη της να ανεβαίνει για πρώτη φορά στην πασαρέλα. Μάλιστα, η εμφάνιση της μικρής είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης της συλλογής ρούχων της μητέρας της, φορώντας δικές της δημιουργίες. Η κόρη της Βίκυς Καγιά και του Ηλία Κρασσά περπάτησε με αυτοπεποίθηση και άνεση, θυμίζοντας τη μητέρα της, η οποία έχει διαγράψει τη δική της λαμπρή πορεία στον χώρο του μόντελινγκ.

Το αν η μικρή Μπιάνκα θα ακολουθήσει στο μέλλον τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της μένει να φανεί. Το πρώτο της πέρασμα από την πασαρέλα, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητο.