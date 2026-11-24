Σαν να μη συνέβη τίποτα εμφανίστηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού», μετά τις αποκαλύψεις για το επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ τους κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος την περασμένη Παρασκευή.

Παρά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν τους τηλεθεατές του OPEN με χαμόγελα, χιούμορ και ιδιαίτερα φιλική διάθεση, υπό τους ήχους του Φρανκ Σινάτρα. «Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής», ανέφερε ο Νίκος Στραβελάκης, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να απαντά: «Θα χορέψουμε και λίγο». «Τι κάνεις, Νίκο μου;» τον ρώτησε λίγο αργότερα η δημοσιογράφος, με εκείνον να απαντά: «Πάρα πολύ καλά». Οι δύο παρουσιαστές συνέχισαν να ανταλλάσσουν ατάκες, σχολιάζοντας τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του πλατό και την υπερπανσέληνο του Κάστορα, χωρίς να κάνουν την παραμικρή αναφορά στα δημοσιεύματα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλατό της εκπομπής βρισκόταν και ο διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Το εμπόλεμο παρασκήνιο που αποκάλυψε η «Espresso»

Σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ της «Espresso», οι σχέσεις των δύο παρουσιαστών έχουν φτάσει στα όριά τους, με τη διοίκηση του OPEN να τους καλεί να βάλουν νερό στο κρασί τους, προκειμένου να συνεχιστεί η τηλεοπτική τους συνύπαρξη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι πρώτες ενδείξεις για το τεταμένο κλίμα είχαν εμφανιστεί ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε την περασμένη Παρασκευή, όταν οι δύο δημοσιογράφοι αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, παρουσία καλεσμένων και συνεργατών της εκπομπής. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day», οι κάμερες παρέμειναν ανοιχτές, καταγράφοντας το επίμαχο περιστατικό, με αποτέλεσμα η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού να έχει εικόνα των όσων διαδραματίστηκαν.

Οι συστάσεις της διοίκησης φαίνεται πως έχουν προς το παρόν αποδώσει καρπούς, τουλάχιστον μπροστά στις κάμερες, με τους δύο παρουσιαστές να συνεχίζουν κανονικά την εκπομπή τους, χωρίς καμία αναφορά στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.