Για ακόμη μία φορά η Μπιάνκα Σενσόρι κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με την ενδυματολογική της επιλογή, δίνοντας το παρών στην παρουσίαση της πρώτης συλλογής μόδας του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η σύζυγος του διάσημου ράπερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τη βραδιά, επιλέγοντας ένα σύνολο που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Συγκεκριμένα, η Μπιάνκα Σενσόρι φόρεσε ένα ολόσωμο κορμάκι με αβυσσαλέο ντεκολτέ, παραμένοντας πιστή στο άκρως αποκαλυπτικό στιλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Η παρουσίαση της συλλογής Yeezy Season 01 πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο κατάστημα της εταιρείας του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την προσπάθεια του 49χρονου ράπερ να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο της μόδας.

Ο ίδιος επιχειρεί παράλληλα να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του, έπειτα από τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι προσβλητικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις του.