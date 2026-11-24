Η Φωτεινή Αναγνώστου γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στο Λουτράκι Κορινθίας μέχρι τα 15 της χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ζει στη Γλυφάδα. Από μικρή ήταν πάντα δραστήρια και δημιουργική: έπαιζε βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, και μάλιστα αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό για κάποια χρόνια. Πάντα ονειρευόταν να μπει στον χώρο της τηλεόρασης και να ασχοληθεί με την υποκριτική, όμως, επειδή μεγάλωσε με γονείς παλαιών αρχών, δεν ακολούθησε ποτέ αυτό το όνειρο όπως θα ήθελε. Μεγαλώνοντας, ασχολήθηκε επαγγελματικά με την ομορφιά και απέκτησε πτυχίο ως make up artist.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιούχος make up artist και έχω παρακολουθήσει σεμινάρια στον χώρο της ομορφιάς.

ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να εξελιχθώ επαγγελματικά, να μπω στον χώρο της τηλεόρασης και να δημιουργήσω κάτι δικό μου που θα ξεχωρίσει.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Ναι, εφόσον είχε ποιότητα και θα μου έδινε πραγματική εξέλιξη, όχι απλά έκθεση.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA: Είναι εργαλείο προβολής και έκφρασης. Μου αρέσει να μοιράζομαι αληθινές στιγμές. Το προφίλ μου στο Instagram είναι @fotini_ana_.

ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ONLYFANS; Δεν είναι κάτι που θα έκανα, αλλά δεν κρίνω καμία γυναίκα. Καθένας κάνει τις επιλογές του.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Γυμναστήριο και υγιεινή διατροφή.

ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Λατρεύω το αλκοόλ στις εξόδους μου, με μέτρο όμως.

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η αυτοπεποίθηση και η θετική μου ενέργεια.

ΣΤΕΚΙ: Στη Γλυφάδα, αλλά όπου υπάρχουν καλή διάθεση και ατμόσφαιρα είμαι μέσα!

ΦΛΕΡΤ: Υπάρχει, αλλά έχει αλλάξει. Εγώ προτιμώ τον ρομαντικό τρόπο: να σε προσεγγίσουν με σεβασμό, να κάνουν την κίνηση, να δείξουν ενδιαφέρον, όχι απλά ένα DM.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Να είναι τολμηρός, γοητευτικός και κυνηγός, όπως παλιά. Να σέβεται τη γυναίκα του, να την κάνει να νιώθει ξεχωριστή και οι άλλες να ζηλεύουν που την έχει δίπλα του.

ΧΟΜΠΙ: Γυμναστική, βόλτες, ομορφιά και self care.

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΣΟΥ; Υγεία, επιτυχία και μια μεγάλη ευκαιρία να δείξω ποια πραγματικά είμαι.

ΤΑΞΙΔΙ: Ονειρεύομαι ταξίδι στις Μαλδίβες ή στο Ντουμπάι – λατρεύω τους εξωτικούς προορισμούς.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, γιατί θέλω πάντα το καλύτερο. Μαθαίνω από τα λάθη μου, εξελίσσομαι και δεν φοβάμαι να ξανασηκωθώ.