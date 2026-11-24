Νέα σελίδα στη ζωή της έχει γυρίσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά τον χωρισμό της από τον Χρήστο Μάστορα, έχοντας πλέον μετακομίσει στο δικό της σπίτι.

Η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό σαλόνι της, το οποίο θυμίζει σελίδα περιοδικού διακόσμησης. Οι μεγάλοι και αναπαυτικοί καναπέδες σε σοκολατί αποχρώσεις, οι λευκές κουρτίνες, το ξύλινο πάτωμα και τα ιδιαίτερα διακοσμητικά αντικείμενα συνθέτουν έναν χώρο υψηλής αισθητικής. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν τα πολύχρωμα λουλούδια και τα μοντέρνα έπιπλα, που χαρίζουν μια ζεστή και ταυτόχρονα πολυτελή ατμόσφαιρα.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνόδευσε τη φωτογραφία της με τη λέξη «Home», δείχνοντας πως απολαμβάνει τον νέο της προσωπικό χώρο.