Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς καλείται να διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες απώλειες της ζωής της, εκείνη της πολυαγαπημένης της μητέρας.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η ηθοποιός το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Η Ελένη Ράντου επέλεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα της δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία των γονιών της, την οποία συνόδευσε με ένα σπαρακτικό μήνυμα, κάνοντας αναφορά και στον πατέρα της, ο οποίος επίσης έχει φύγει από τη ζωή.

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε η ηθοποιός.

Η δύσκολη μάχη της μητέρας της με την άνοια

Η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την περιπέτεια υγείας της μητέρας της και τις δύσκολες στιγμές που βίωνε βλέποντας την κατάστασή της να επιδεινώνεται εξαιτίας της άνοιας. Τον Σεπτέμβριο του 2024, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, είχε εξομολογηθεί πόσο επώδυνο ήταν για την ίδια να παρακολουθεί την εξέλιξη της ασθένειας, αποκαλύπτοντας πως έβρισκε διέξοδο στην εργασία της. «Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη ουσιαστικής κρατικής μέριμνας για τους ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα.

Σήμερα, η αγαπημένη ηθοποιός αποχαιρετά οριστικά τη μητέρα της, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.