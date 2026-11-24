Σε μια εξομολόγηση γεμάτη συναίσθημα προχώρησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μιλώντας ανοιχτά για το τέλος του γάμου του με τη Λίνα Πρίντζου και το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό του «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απόφαση να δημοσιοποιήσει τον χωρισμό του, τη μοναχικότητα που πλέον απολαμβάνει, αλλά και τα συναισθήματα που του γεννά η νέα του καθημερινότητα. «Ήθελα να το κάνω γιατί ο χωρισμός ήταν πολύ καιρό πριν και έπρεπε να ειπωθεί. Μπορεί να ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν αξίζει ούτε σε εμένα ούτε στη Λίνα. Για κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό το πώς θα νιώσει», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας τη νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική δήλωση: «Είναι ένας καινούριος κόσμος για εμένα. Ήταν σαν να ξύπνησα από ένα κώμα τόσων χρόνων. Έχω μια μοναχικότητα, που μου αρέσει. Αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει». Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το τέλος του γάμου τους δεν ήρθε αιφνιδιαστικά, αλλά μέσα από μια ήρεμη διαδικασία. «Ήταν πιο γλυκά και ήπια τα πράγματα. Δεν έφυγε κάποιος ξαφνικά. Είναι τόσα πεδία μπροστά σου για να ζήσεις. Νιώθεις ζωντανός. Για τον καθένα είναι εντελώς διαφορετικό. Η ζωή είναι μπροστά μας και είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Ό,τι ήταν να συμβεί, συνέβη», εξομολογήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής του, την απώλεια του πολυαγαπημένου του πατέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από ατύχημα. Αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια, θυμήθηκε τις στιγμές που περνούσε στο πλευρό του πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν ως οικοδόμος. «Στον πατέρα μου είχα μεγάλη αδυναμία όπως και στη μητέρα μου. Ήταν ξαφνικό, δεν το περιμέναμε. Από ατύχημα. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος. Όταν ήμουν μικρός, με έπαιρνε μαζί του και βάφαμε σπίτια. Ήταν μια γλύκα, ήρεμος και τον λάτρευαν όλοι», ανέφερε. Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν και τα λόγια του για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε δίπλα του στο νοσοκομείο. «Ενάμιση μήνα ήμουν δίπλα του στο νοσοκομείο. Πρόλαβα να του πω ό,τι δεν του είχα πει», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.