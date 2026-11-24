Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Νίκη Σκιαδαρέση από τις Σκιαδαρέσες περιέγραψε μια αντίφαση με την οποία πολλοί μπορούν να ταυτιστούν. «Εχθές πριν κοιμηθώ έκλαιγα επειδή οι γονείς μου θα πεθάνουν και μου λείπουν. Και σήμερα δεν απάντησα στη μαμά μου το τηλέφωνο επειδή βαριόμουν», έγραψε στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.