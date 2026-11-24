Από την πόλη του φωτός στην πρωτεύουσα της μόδας ταξίδεψαν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, έχοντας φυσικά μαζί τους τον πέντε μηνών γιο τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι, μετά την απόδρασή του στο Παρίσι, έφτασε στο Μιλάνο και δεν άργησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τα πρώτα στιγμιότυπα από την παραμονή του στην ιταλική πόλη. Οι δυο τους απόλαυσαν τις βόλτες τους στο ιστορικό κέντρο, με φόντο τον επιβλητικό καθεδρικό ναό Duomo di Milano, ενώ από το πρόγραμμά τους δεν έλειψε φυσικά και το shopping. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα Instagram stories, ο Σάκης Κατσούλης εμφανίζεται φορτωμένος με βαλίτσες και σακούλες από τις αγορές τους, μεταξύ των οποίων και μία του οίκου Louis Vuitton. «Η τοποθεσία που μένουμε δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή. Πάνε τα λεφτάκια μας πάλι», ήταν η χιουμοριστική λεζάντα που συνόδευσε το στιγμιότυπο.

Το ζευγάρι απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με τον μικρό του πρίγκιπα.