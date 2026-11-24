Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας εξακολουθεί να βρίσκεται το εκρηκτικό παρασκήνιο της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN, με την Κατερίνα Καινούργιου να παίρνει θέση για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε στο σημερινό της ρεπορτάζ η «Espresso», οι σχέσεις του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου έχουν φτάσει στα όριά τους, με τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους μετά την έντονη αντιπαράθεση που φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, η έναρξη της εκπομπής του OPEN, με χαμόγελα, αγκαλιές και πειράγματα μεταξύ των δύο παρουσιαστών, σχολιάστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έσπευσε να τονίσει τον επαγγελματισμό της πρώην συνεργάτιδάς της. «Επειδή εγώ έχω δουλέψει με την Κατερίνα και την ξέρω καλά επαγγελματικά, με το που θα της πούνε ότι κάτι λήγει και πάμε, είναι μια καινούργια μέρα, είναι επαγγελματίας. Ό,τι και να γίνει, την επόμενη θα βγει κανονικά στη δουλειά, είναι επαγγελματίας, δε θα το κρατήσει σαν πείσμα. Με την Κατερίνα έχω δουλέψει, με τον κύριο Στραβελάκη δεν έχω δουλέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω κάτι να αμαυρώσει την πορεία του»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη στενοχώρια της για τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση, αναφερόμενη στον θαυμασμό που έτρεφε από μικρή για τον Νίκο Στραβελάκη. «Εγώ λίγο στεναχωριέμαι, δεν έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά τον κύριο Στραβελάκη, αλλά έχω μεγαλώσει με τον κύριο Στραβελάκη… Θυμάμαι να βλέπω τηλεόραση και να χαζεύω τον κύριο Στραβελάκη, τον κύριο Χατζηνικολάου, τον Αιμίλιο Λιάτσο, εμβληματικές προσωπικότητες. Και δε θέλω στο μυαλό μου κάτι να αμαυρώσει αυτή την εικόνα και την πορεία…», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.