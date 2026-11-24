Δεν έκρυψε την οργή και τη συναισθηματική της φόρτιση η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν χωρίς την παρουσία ενήλικα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού, εκφράζοντας την ανησυχία της τόσο για το μέλλον των δύο ανηλίκων όσο και για τους κινδύνους στους οποίους ενδεχομένως είχαν εκτεθεί. «Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά! Οι εικόνες αυτές, παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα… Είναι εξοργιστικό, είναι τρομακτικό, λες πόσες φορές αυτά τα παιδιά κινδύνευσαν, πώς σώθηκαν, δεν μπορεί να φανταστεί καν το μυαλό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια, η οποία είναι και η ίδια μητέρα δύο παιδιών, αναφέρθηκε στη συνέχεια σε παλαιότερη υπόθεση που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, όταν ένα μικρό παιδί κατάπιε βενζίνη μέσα σε ελάχιστα λεπτά. «Θυμάμαι και την άλλη υπόθεση που η μητέρα έχασε το παιδάκι της από τα μάτια της για 2 λεπτά και κατάπιε τη βενζίνη και βλέπεις και αυτήν την υπόθεση που ήταν τα παιδιά έτσι… Δηλαδή λες ποιος άγγελος τα πρόσεχε τα παιδιά αυτά και επιβίωσαν. Και πόσες φορές θα έχει γίνει και πώς ζούσαν έτσι; Δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι προφανές», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της για την υπόθεση.