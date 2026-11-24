Δεκαέξι χρόνια έγγαμου βίου, τρία παιδιά και ένας έρωτας που αντέχει στον χρόνο για τη Μαριέττα Χρουσαλά και τον Λέοντα Πατίτσα.

Το λαμπερό ζευγάρι πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στο κέντρο Αθηνών όπου και παρακολούθησαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί ο ένας στο πλευρό του άλλου. Η πρώην Σταρ Ελλάς και παρουσιάστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό παλτό σε έντονη γαλάζια απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μαύρες μυτερές γόβες και διακριτικά κοσμήματα. Από την πλευρά του, ο γνωστός εφοπλιστής προτίμησε ένα πιο casual look, με μαύρο δερμάτινο μπουφάν, λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2010 και έκτοτε έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας τρία παιδιά, τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο. Παρά τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι δυο τους εξακολουθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, απολαμβάνοντας κοινές εξόδους και στιγμές μακριά από την καθημερινότητά τους.

Δεκαέξι χρόνια μετά το «δέχομαι», παραμένουν ένα από τα πιο κομψά και αγαπημένα ζευγάρια της κοσμικής Αθήνας.