Τη γνωρίσαμε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες μέσα από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Το Καφέ της Χαράς» και σήμερα έχει δημιουργήσει τη δική της πολύτεκνη καθημερινότητα ως μητέρα τριών παιδιών.

Ο λόγος για την Πωλίνα Φιλίππου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, Τριαντάφυλλο Παντελίδη, αδελφό του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους. Η Πωλίνα Φιλίππου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με το ζευγάρι να γνωστοποιεί το χαρμόσυνο γεγονός την επόμενη ημέρα μέσα από τα social media. Οι ευτυχισμένοι γονείς μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις πρώτες εικόνες από το μαιευτήριο, ανακοινώνοντας την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς τους. Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, την Αθηνά και τον Παντελή, ενώ με τον ερχομό της νεογέννητης κόρης τους η οικογένειά τους έγινε πλέον πενταμελής.

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Από το Κολοκοτρωνίτσι στη μητρότητα

Η Πωλίνα Φιλίππου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό σε παιδική ηλικία, μέσα από την επιτυχημένη σειρά του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά «Το Καφέ της Χαράς». Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικογένειά της.

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Το μικρό κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα από τις περιπέτειες των κατοίκων του Κολοκοτρωνιτσίου έχει πλέον μεγαλώσει και απολαμβάνει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή της, εκείνον της μητέρας τριών παιδιών.