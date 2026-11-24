Σε αγώνα δρόμου φαίνεται πως έχει μετατραπεί για την Κατερίνα Καινούργιου ακόμη και μια απλή βόλτα με την επτά μηνών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας.

Μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγανάκτησή της για την κατάσταση των πεζοδρομίων της πρωτεύουσας, με αφορμή τη συνέντευξη της ηθοποιού Μαίρης Σταυρακέλη, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο. Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας πως θέλησε να πάει τη μικρή Ξένια μια βόλτα στο Σύνταγμα, προκειμένου να απολαύσει τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. «Ξέρετε ότι μένω στο κέντρο της Αθήνας. Είπα θα βγάλω το παιδί να το πάω μια βόλτα στο Σύνταγμα επειδή κάπως έχουν στολίσει. Καλά, μη φανταστείτε τίποτα τρελούς στολισμούς. Έξω από το Μεγάλη Βρετάνια που το έχουν στολίσει πολύ ωραία, να βλέπει τα φωτάκια και τις βιτρίνες, να αρχίσει λίγο το παιδάκι να έχει διάφορες εικόνες…», ανέφερε αρχικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η μετακίνηση με το παιδικό καρότσι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με την ίδια να εκφράζει παράλληλα την ανησυχία της για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. «Το θέμα είναι τι γίνεται στα πεζοδρόμια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δίνω μάχη για να πάω το παιδάκι με το καρότσι βόλτα. Και σκεφτόμουν χθες πόσοι άνθρωποι τραυματίζονται. Κι αν είναι ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, πόσο δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει μόνος του. Η κατάσταση είναι τραγική. Κι όλο κάποια έργα κάνουν. Δεν ξέρει κανείς τι έργα», κατέληξε εμφανώς ενοχλημένη η παρουσιάστρια.