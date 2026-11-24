Μία ακόμη απώλεια μετρά ο ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 85 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του συνάδελφο με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός και βουλευτής, οι δυο τους είχαν συναντηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες, χωρίς να γνωρίζουν πως αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνάντηση. «Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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Η μακρά πορεία του Τέλη Ζώτου στο θέατρο και την τηλεόραση

Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Στη συνέχεια σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA), ενώ τα πρώτα του βήματα στο θέατρο τα έκανε στο πλευρό του σπουδαίου Δημήτρη Ροντήρη. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς θιάσους, υπηρετώντας τόσο το ελληνικό όσο και το ξένο ρεπερτόριο. Την περίοδο 1965-1966 υποδύθηκε τον Ορέστη στην «Ηλέκτρα» και τον Αιγέα στη «Μήδεια». Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η παρουσία του στη μικρή οθόνη, με συμμετοχές σε περίπου 15 έργα του ιστορικού «Θεάτρου της Δευτέρας» της ΕΡΤ, αλλά και σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως η «Γειτονιά μας», η «Στησιχόρου 13» και η «Λάμψη». Παράλληλα, ασχολήθηκε με την αφήγηση ντοκιμαντέρ της δημόσιας τηλεόρασης και τη διδασκαλία Θεατρικής Αγωγής στο Κεντρικό Ωδείο. Η προσφορά του στον πολιτισμό επεκτάθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς από το 1990 έως το 1996 διετέλεσε πολιτιστικός εκπρόσωπος του Δήμου Βριλησσίων, ενώ το 2003 ανέλαβε καθήκοντα εφόρου πολιτιστικών θεμάτων.

Ο Τέλης Ζώτος αφήνει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην τέχνη και τον πολιτισμό.