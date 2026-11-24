Ερωτηματικά προκάλεσε η απουσία αφιερώματος στον Γιώργο Μαζωνάκη από το φετινό MadWalk, περίπου δύο μήνες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τις ανατρεπτικές εμφανίσεις και τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές.

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», με τον Κώστα Φραγκολιά να μην κρύβει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι μια διοργάνωση που παντρεύει τη μουσική με τη μόδα δεν τίμησε τη μνήμη του καλλιτέχνη. «Κάπου εδώ να πω ότι ναι παραγωγάρα, ναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ο μεγαλύτερος fashion τραγουδιστής, που έφυγε πριν από δύο μήνες, περίμενα να κάνουν κάτι. Δεν είχε τίποτα, ρώτησα. Τώρα αλήθεια; Δεν σκέφτηκαν να κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη; Στα MadWalk. Μεγαλύτερος fashion τραγουδιστής δεν έχει περάσει από την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε πως έλαβε μήνυμα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στον αείμνηστο τραγουδιστή. Όπως μετέφερε, υπήρχε αρχικά η πρόθεση να τιμηθεί η μνήμη του, ωστόσο οι εκκρεμότητες γύρω από την υπόθεσή του και η έντονη επικαιρότητα φαίνεται πως επηρέασαν την τελική απόφαση. «Επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τα MadWalk και τον Μαζωνάκη. Υπήρχε αυτή η σκέψη και η πρόθεση και η διάθεση να γίνει κάτι. Απλά επειδή είναι σε εξέλιξη και έντονη επικαιρότητα τα θέματα που εκκρεμούν…», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η συγκεκριμένη εξήγηση, ωστόσο, δεν φάνηκε να ικανοποιεί τον Κώστα Φραγκολιά, ο οποίος αντέδρασε με τη φράση: «Έτσι θέλουν να το καλύψουν;».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που κατάφεραν να συνδέσουν τη μουσική με τη μόδα, κάνοντας τις ιδιαίτερες στιλιστικές επιλογές αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας.