Στο στόχαστρο του Περικλή Κονδυλάτου βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, με τον γνωστό σχεδιαστή κοσμημάτων να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της influencer, χαρακτηρίζοντάς τη «πρότυπο προς αποφυγή».

Ο Περικλής Κονδυλάτος έδωσε το «παρών» στο MadWalk το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, όπου ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και το ενδεχόμενο ενασχόλησής της με την πολιτική. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά εξαπέλυσε πυρά για την εικόνα που προβάλλει η επιχειρηματίας μέσα από τα social media, εκφράζοντας την ενόχλησή του για αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως επίδειξη πλούτου. «Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της. Συνήθως έχω δει ότι υπάρχει μία επίδειξη πλούτου. Εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Εγώ δεν την ακολουθώ γιατί δεν με εκφράζει από αυτά που έχω δει. Δηλαδή κάτι εικόνες που είδα να κουνάει τα λεφτά το καλοκαίρι και όλα αυτά, είναι πολύ άσχημα πρότυπα. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι πρότυπο προς αποφυγή», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει»

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε στη σχέση του ανθρώπου με τα χρήματα, την πίστη και την ταπεινοφροσύνη. «Το πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας μπορεί να γίνει και σιωπηλά. Ο άνθρωπος έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Δεν είναι κανένας μας αυτοδημιούργητος. Ό,τι έχουμε και ό,τι μας παρέχεται, από ένα πιάτο φαΐ μέχρι τα μεγαλύτερα πλούτη, μας τα παρέχει ο Θεός και αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα τα είχε. Οπότε λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει να έχουμε», πρόσθεσε. Αφορμή για τις δηλώσεις του στάθηκε ένα πρόσφατο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, στο οποίο η influencer εμφανιζόταν σε ρόλο πολιτικού, στο πλαίσιο της προώθησης της εταιρείας ρούχων της. Όταν διαδικτυακοί της φίλοι τη ρώτησαν εάν θα σκεφτόταν να ασχοληθεί με την πολιτική, εκείνη απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, απαντώντας: «Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω».

Μένει να φανεί εάν η Ιωάννα Τούνη θα σηκώσει το γάντι μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου.