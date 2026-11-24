Μια πτώση σε πεζοδρόμιο ήταν αρκετή για να ανατρέψει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την καθημερινότητα της Μαίρης Σταυρακέλλη, η οποία εδώ και τρεις μήνες δίνει τη δική της μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, αλλά και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το διάστημα που ακολούθησε. «Πήγαινα για γύρισμα, μια κανονική ημέρα, και σε ένα από αυτά τα χιλιάδες άθλια πεζοδρόμια της Αθήνας κάπου στα Βριλήσσια, έχουν βγει οι ρίζες από τα χιλιάδες δέντρα, κουνιέται μια πλάκα, πέφτω κάτω και παθαίνω ένα κάταγμα, ένα δύσκολο κάταγμα και για τρεις μήνες δε μπορούσα να περπατήσω», ανέφερε αρχικά.

Η Μαίρη Σταυρακέλλη αποκάλυψε πως, παρά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασής της, το ενδεχόμενο να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου δεν έχει ακόμη αποκλειστεί. «Τώρα, με πάρα πολύ πείσμα, γιατί είπα ότι δε θα με καθηλώσει, βελτιώνεται αρκετά αργά. Ελπίζω ότι θα γλιτώσω την επέμβαση, γιατί ακόμα δεν είναι δεδομένο αυτό», εξήγησε. Το σοβαρό κάταγμα ανάγκασε την ηθοποιό να βάλει στον «πάγο» τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλάζοντας ριζικά τους ρυθμούς της ζωής της. «Σταμάτησα να δουλεύω. Οτιδήποτε υπήρχε, έμεινε πίσω», παραδέχτηκε. Η ίδια, μάλιστα, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για την κατάσταση των πεζοδρομίων, επισημαίνοντας πως δεν είναι η μοναδική που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια τέτοια περιπέτεια. «Το δημοσιοποίησα δυο μήνες αφού είχα περάσει πολύ δύσκολα. Το ότι ανατράπηκε η καθημερινότητά μου με τέτοιο τρόπο, με θύμωσε γιατί ξαφνικά ανακάλυψα ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που πέφτουν στα πεζοδρόμια… Δεν είναι δυνατόν… Αυτό σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς τον πολίτη», κατέληξε.