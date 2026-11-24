Για τις δύο φορές που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο, αλλά και για τον φόβο που αισθάνεται όσο περνούν τα χρόνια, μίλησε ο Άκης Σακελλαρίου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέρθηκε στις σοβαρές περιπέτειες που έχει αντιμετωπίσει με την υγεία του, παραδεχόμενος πως πλέον αντιμετωπίζει τη ζωή με μεγαλύτερη προσοχή. «Όσο περνούν τα χρόνια με φοβίζει ο θάνατος. Θέλει λίγη προσοχή. Κι εγώ έχω περάσει περίεργα, αυτές τις δύο φορές που κόντεψα να πεθάνω, είχα πάθει ζημιά. Τώρα θέλει λίγο προσοχή», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη που αιφνιδίασε το πλατό του «Happy Day»

Τα λόγια του ηθοποιού δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους συντελεστές της πρωινής εκπομπής του Alpha, με τον Δημήτρη Παπανώτα να μην κρύβει την έκπληξή του στο άκουσμα της αποκάλυψης. «Τρόμαξα με τον Άκη Σακελλαρίου, το ξέρατε ότι πέρασε δύο περιστατικά;», σχολίασε ο δημοσιογράφος. Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθύμισε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν ο ηθοποιός, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είχε μείνει πολύ καιρό στο νοσοκομείο». Ο Άκης Σακελλαρίου, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα δύο περιστατικά, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως οι εμπειρίες αυτές τον έχουν κάνει πιο προσεκτικό απέναντι στην υγεία του.