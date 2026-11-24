Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι τελείωσε; Η Ζέτα Μακρυπούλια φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχωριστεί τις αγαπημένες της καλοκαιρινές συνήθειες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τον Δεκέμβριο.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια εκμεταλλεύτηκε τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, φόρεσε το μαγιό της και βρέθηκε στην παραλία, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα άκρως καλοκαιρινό στιγμιότυπο. Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζέτα Μακρυπούλια εμφανίζεται αρχικά διστακτική μπροστά στη θάλασσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, παίρνει τη μεγάλη απόφαση, βγάζει το παρεό της και βουτά στο νερό. «Τι ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι με βρήκε τέλη Νοέμβρη!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

Κι ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει, η Ζέτα Μακρυπούλια φαίνεται πως προτιμά προς το παρόν τις βουτιές από τα χειμωνιάτικα παλτό.