Με τον δικό του ξεκαρδιστικό τρόπο, ο TikToker Ράφτας συγκρίνει τα σχολικά κυλικεία του τότε με του σήμερα. Εκεί που κάποτε οι μαθητές απολάμβαναν τυρόπιτες που έσταζαν λάδι, πίτσα σπέσιαλ και κρουασάν με «τέσσερα κιλά πραλίνας», σήμερα, όπως σατιρίζει, το μενού περιλαμβάνει τοστ χωρίς ζαμπόν, κεφίρ με σπανάκι και αγγούρι και μισό κριτσίνι ολικής με σπόρους τσία. Άλλες εποχές, άλλα διαλείμματα!