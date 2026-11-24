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Πέρυσι σολομός, φέτος τρολ! Η Νορβηγία ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση στα καλλιστεία Miss Universe. Η 29χρονη Αμπελόνε Σμέντσρουντ εμφανίστηκε στη σκηνή του διαγωνισμού στο Πουέρτο Ρίκο φορώντας ένα γιγαντιαίο κοστούμι τρολ, στολισμένο με κόκκινα τριαντάφυλλα και εμπνευσμένο από τη νορβηγική μυθολογία. Η ευφάνταστη δημιουργία της σχεδιάστριας Νάνσι Λόπεζ έγινε viral, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζονται απαραίτητα στρας και τουαλέτες για να κλέψει κανείς τις εντυπώσεις!
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