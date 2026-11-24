Σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό μετατρέπεται η πλατεία Συντάγματος, καθώς η Αθήνα υποδέχεται επίσημα την εορταστική περίοδο με τη φωταγώγηση του δέντρου ύψους 21 μέτρων. Η μεγάλη γιορτή περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις και συναυλία της Μαρίνας Σπανού, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα των χιλιάδων λαμπιονιών έχει προγραμματιστεί για τις 19:30.

Στις 17:45 ανεβαίνει στη σκηνή η Big Band του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ στις 18:30 ακολουθεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, δίνοντας τον δικό της τόνο στη βραδιά.

Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της αναλαμβάνει να διασκεδάσει το κοινό, σε μια μουσική εμφάνιση που αποτελεί μέρος της μεγάλης γιορτής.

Η στιγμή που θα συγκεντρώσει τα βλέμματα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού θα δώσουν το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση, με τα χιλιάδες φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου να ανάβουν και την πλατεία Συντάγματος να φωτίζεται γιορτινά