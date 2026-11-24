Στην ύπαρξη βίντεο που καταγράφει, σύμφωνα με τον ίδιο, όσα συνέβησαν ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο κοντρόλ του Open αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι το επίμαχο υλικό έχει ήδη κυκλοφορήσει στον δημοσιογραφικό χώρο, ενώ φέρεται να είναι γνωστό και στη διοίκηση του καναλιού.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στην υπόθεση της έντονης αντιπαράθεσης των δύο δημοσιογράφων, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν προηγηθεί, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού». Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η εικόνα που παρουσίασαν οι δύο συνεργάτες κατά την έναρξη της εκπομπής, όταν εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό δεν βασίζεται απλώς σε μεταφορές τρίτων, καθώς, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έχει καταγραφεί από άνθρωπο που βρισκόταν στο κοντρόλ. Μάλιστα, τόνισε ότι το βίντεο έχει περάσει από πολλά χέρια στον χώρο των μίντια και βρίσκεται σε γνώση τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της διεύθυνσης του Open.

«Αυτά που ακούστηκαν, ένθεν κακείθεν, δεν είναι απλώς ακραία, είναι πρωτοφανή. Η χυδαιότητα με την οποία μιλάει ο ένας για τον άλλο είναι πρωτοφανής για τα χρόνια της τηλεόρασης. Εγώ πάλι δεν παίρνω θέση για ποιος από τους δύο φταίει. Όποιος και να φταίει όμως, αυτά που ακούστηκαν είναι απίστευτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής έστρεψε την κριτική του και προς τον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς, όπως ανέφερε, περίμενε ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη συνεργασία των δύο δημοσιογράφων. Μάλιστα, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και αποχώρηση ενός από τους δύο, αφού θεωρεί πως η συνύπαρξή τους είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη.

Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπος με την εικόνα των δύο δημοσιογράφων να εμφανίζονται μαζί στην εκπομπή, συμπεριφορά την οποία σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ακόμη ότι τόσο ο Νίκος Στραβελάκης όσο και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχαν μιλήσει από την περασμένη Παρασκευή με αρκετούς ανθρώπους από τον χώρο των μίντια, μεταφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη μεταξύ τους συνεργασία και αφήνοντας αιχμές ο ένας για τον άλλον.

Κλείνοντας, συνέδεσε τους χειρισμούς της υπόθεσης με την αξιοπιστία των καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στην τηλεόραση, προειδοποιώντας ότι ανάλογες αντιφάσεις μπορεί να έχουν συνέπειες στην αντιμετώπιση μελλοντικών περιστατικών.

«Όταν ξαναυπάρξει μια κακοποιητική συμπεριφορά στην τηλεόραση, μη βγείτε και πείτε ότι αυτός είναι κακοποιητής, γιατί μετά δεν θα σας πιστέψει κανένας», ανέφερε.