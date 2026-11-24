Μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή και στον γάμο της έκανε η Ναταλία Δραγούμη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή ηθοποιός, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί σε τρεις θεατρικές παραστάσεις, μίλησε για την κοινή της πορεία με τον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, με τον οποίο συμπληρώνουν 26 χρόνια γάμου. Παρά τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στο πέρασμα των χρόνων, η Ναταλία Δραγούμη αποκάλυψε πως ουδέποτε έφτασαν στα πρόθυρα του χωρισμού, ούτε χρειάστηκε κάποιος από τους δύο να κοιμηθεί στον καναπέ έπειτα από έναν καβγά. «Δε ξέρω τι είναι αυτό που μας κρατάει τόσα χρόνια μαζί με τον σύζυγό μου. Είμαστε ταιριαστοί. Δεν υπάρχει συνταγή. Υπήρξαν δυσκολίες μέσα στα χρόνια, αλλά όχι μεγάλες, όχι κρισάρες στα όρια του χωρισμού, όχι να πάω να κοιμηθώ στον καναπέ, ποτέ…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα από τα χαρακτηριστικά του συζύγου της που την κέρδισαν από την αρχή της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας πως ο τρόπος με τον οποίο εκείνος συμπεριφερόταν στην κόρη του από προηγούμενη σχέση την έκανε να τον αγαπήσει ακόμη περισσότερο. «Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς ήταν πριν κάνουμε παιδιά, γιατί είχε ήδη μια κόρη, και αυτό με έκανε να τον ερωτευτώ ακόμα πιο πολύ», εξομολογήθηκε.

Η Ναταλία Δραγούμη και ο αρχιτέκτονας Έντι Ρόμπερτς είναι παντρεμένοι από το 2000 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κλειώ και τον Φίλιππο, έχοντας δημιουργήσει μια οικογένεια που κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.