Μια από τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σοφία Παυλίδου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τους δίδυμους γιους της, Κωνσταντίνο και Δημήτρη. Η ηθοποιός είχε έναν ιδιαίτερο λόγο να χαμογελά, καθώς ο ένας από τους δύο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, είχε έξοδο από τη μονάδα του.

Στο στιγμιότυπο, η Σοφία Παυλίδου ποζάρει μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας 22 ετών, τα οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η ίδια, μαζί με τον δίδυμο αδελφό του στρατευμένου, ανέλαβε να τον παραλάβει, μετατρέποντας την καθιερωμένη έξοδό του σε μια ευκαιρία για οικογενειακή συνάντηση.

Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη χαρά της για αυτή τη μικρή επιστροφή του γιου της στο σπίτι.

«Σήμερα έχει έξοδο ο φαντάρος μας και με τον αδερφό του αναλάβαμε αποστολή παραλαβής. Μία μικρή έξοδος, μία μεγάλη χαρά. Τα αγόρια μου, όλος μου ο κόσμος», έγραψε χαρακτηριστικά.