Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην έρευνα για τη δολοφονία του 52χρονου Νίκου Γκαβανόζη, γνωστού στον κόσμο της νύχτας ως «Παπαγάλος», ο οποίος εκτελέστηκε με δέκα σφαίρες στη Γλυφάδα στις 11 Οκτωβρίου 2026. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου στο Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ένας από τους δύο άνδρες που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και συμμετείχαν στη δολοφονία. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόλαβε να διαφύγει στην Αλβανία και αναζητείται.

Ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή των εκτελεστών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μετά το χτύπημα στην Κερατέα παρέλαβε τους δύο άνδρες με αυτοκίνητο και τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής. Ο ίδιος αρνείται ότι γνώριζε πως οι επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα είχαν διαπράξει δολοφονία.

Το δρομολόγιο των εκτελεστών και η επιχείρηση συγκάλυψης

Το πρωί της 11ης Οκτωβρίου, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με δίκυκλο. Ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να πέσει στο οδόστρωμα.

Οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν ξανά εναντίον του, πριν εγκαταλείψουν την περιοχή. Από την αυτοψία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δέκα κάλυκες, ενώ η νεκροψία και η νεκροτομή έδειξαν ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Οι κινήσεις των δύο δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τη διαδρομή τους μέχρι το Κορωπί, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πέταξαν ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Κερατέα, όπου στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία.

Εκεί φέρεται να τους περίμενε ο 48χρονος που συνελήφθη αργότερα στο Αγρίνιο. Τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής, ενώ η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση εντοπίστηκε αργότερα αποσυναρμολογημένη και επιμελώς κρυμμένη.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα, η οποία είχε διαλυθεί σε επιμέρους τμήματα χωρίς να εντοπιστεί ο κινητήρας της, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τμήματα του δικύκλου, ψηφιακά πειστήρια, καθώς και κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα σχετικά με την υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Μετά την απολογία του στον Ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το παρελθόν του «Παπαγάλου» και η υπόθεση της προστασίας

Το όνομα του Νίκου Γκαβανόζη είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές. Το 2015 είχε συλληφθεί από το Τμήμα Εκβιαστών, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση ομάδων που φέρονταν να εκβιάζουν ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αττική, απαιτώντας χρήματα με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας».

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, με αριθμό ΑΒΜ ΔΦ 2015/1574, αναφερόταν ως πρωτοπαλίκαρο του επίσης δολοφονημένου Γιώργου Μοσχούρη. Τότε είχαν συλληφθεί συνολικά 21 άτομα, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενες ομάδες απειλούσαν επιχειρηματίες και απαιτούσαν χρηματικά ποσά.

Οι οργανώσεις φέρονταν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να μοιράζονται περιοχές και καταστήματα, ενώ στη δικογραφία υπήρχαν και αναφορές για εμπλοκή αστυνομικών.

Το 2018, λίγο πριν από την αναμέτρηση Παναθηναϊκού και Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague, ο οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, γνωστός ως «Παπαγάλος», είχε δεχθεί πυροβολισμό στο πόδι. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για δύο μήνες.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 σημειώθηκε νέα αιματηρή υπόθεση έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό στην πλάτη και λίγες ημέρες αργότερα ο Νίκος Γκαβανόζης συνελήφθη για το περιστατικό.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, μεταλλικό ρόπαλο, μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί είχαν εξετάσει και τη χρήση αυτοκινήτου που φερόταν να είχε μεταβεί στο σημείο της επίθεσης.

Οι εσωτερικές συγκρούσεις στον οπαδικό χώρο

Το όνομα του 52χρονου είχε συνδεθεί και με τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2024 έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επρόκειτο για σύγκρουση μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας, κατά την οποία δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς και ένας ακόμη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ύστερα από ξυλοδαρμό.

Για την υπόθεση είχαν οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών συνολικά 74 οπαδοί. Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον συγκεκριμένο χώρο αποτελούν μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία στη Γλυφάδα.

Παράλληλα, ο Νίκος Γκαβανόζης είχε συλληφθεί το 2024 και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI εξετάζουν πλέον το παρελθόν του 52χρονου και τις διασυνδέσεις του στον χώρο της νύχτας. Μεταξύ των βασικών σεναρίων που ερευνώνται βρίσκεται το ενδεχόμενο η εκτέλεση να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς ο «Παπαγάλος» φέρεται να είχε αναπτύξει σχετική δραστηριότητα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης παλαιότερες προσωπικές και επαγγελματικές αντιπαραθέσεις του.