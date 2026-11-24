Ένα ταξίδι στην Αθήνα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έγινε η τελευταία διαδρομή για την Ελένη, μητέρα τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην καμπίνα πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος αιμοκάθαρσης και η πολυπόθητη μεταμόσχευση νεφρού, που είχε πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Η γυναίκα επέστρεφε από την Αθήνα με πλοίο της γραμμής, έχοντας προηγουμένως ταξιδέψει στην πρωτεύουσα για να υποβληθεί σε εξετάσεις σχετικά με την πορεία της μεταμόσχευσής της. Στο λιμάνι την περίμεναν ο σύζυγος και η αδελφή της, προκειμένου να την παραλάβουν και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους.

Όταν διαπίστωσαν ότι η Ελένη δεν αποβιβαζόταν, άρχισαν να την καλούν επανειλημμένα στο τηλέφωνο, χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Ο σύζυγός της απευθύνθηκε τότε στο πλήρωμα και, με τη βοήθεια εργαζομένου του πλοίου, κατευθύνθηκε προς την καμπίνα της. Εκεί την εντόπισαν νεκρή.

Έξι χρόνια αιμοκάθαρσης και η ελπίδα της μεταμόσχευσης

Πίσω από την τραγική είδηση υπάρχει μια πολυετής προσπάθεια για να μπορέσει να βελτιώσει την υγεία της. Η Ελένη αντιμετώπιζε χρόνια νεφρική νόσο και το 2020 απέκτησε ένα παιδί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας της εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειαστεί αιμοκάθαρση. Για έξι χρόνια υποβαλλόταν συστηματικά στη συγκεκριμένη θεραπεία, έχοντας αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον γιατρό της και το προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η ελπίδα επέστρεψε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν βρέθηκε το μόσχευμα νεφρού που χρειαζόταν. Στις 28 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι δύο ασθενείς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ανάμεσά τους και η ίδια. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου, η Ελένη δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον γιατρό της και όσους τη στήριξαν.

«Γιατρέ, το πήραμε! Αυτή η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το πιο πολύτιμο δώρο και σας χρωστάμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας», είχε γράψει.

Η αναφορά της δεν περιοριζόταν στον γιατρό της. Ευχαριστούσε επίσης τους υπόλοιπους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη γραμματεία της μονάδας, ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της δύσκολης αναμονής.

Σε άλλη ανάρτησή της είχε περιγράψει τον δεσμό που είχε αναπτύξει μαζί τους, γράφοντας: «Εδώ και έξι χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει για μένα μια δεύτερη οικογένεια και η μονάδα το δεύτερο σπίτι μου».

Το τελευταίο ταξίδι της στην Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας της μετά τη μεταμόσχευση. Η κατάληξη της επιστροφής της στην Κρήτη έχει προκαλέσει θλίψη στους ανθρώπους της οικογένειάς της και στη μονάδα που τη στήριζε επί έξι χρόνια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση