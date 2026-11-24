Μία από τις σπάνιες δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους πραγματοποίησαν ο Εμμανουήλ Καραλής και η Αναστασία Μαγαλιού, με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ να έχει στο πλευρό του την επί χρόνια σύντροφό του. Οι δυο τους βρέθηκαν στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Good Job Nicky, με τις πληροφορίες να τους θέλουν να σχεδιάζουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Ο «Μανόλο» και η Αναστασία Μαγαλιού πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να μην κρύψουν τη σχέση τους, χωρίς ωστόσο να συνηθίζουν τις δημόσιες εμφανίσεις. Το ζευγάρι προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει μετακομίσει στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Μάλιστα, οι πληροφορίες τούς θέλουν να βρίσκονται σε τροχιά γάμου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο βήμα. Κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σχετική δημόσια αποκάλυψη.

Η φιλία του Καραλή με τον Good Job Nicky

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη βραδιά του Good Job Nicky, καθώς οι δύο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ και ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις επαγγελματικές τους διαδρομές, ο πρώτος στον αθλητισμό και ο δεύτερος στη μουσική.

Στην παρουσίαση του άλμπουμ «Gone Missing» βρέθηκε και η μητέρα του νεαρού τραγουδιστή, Σοφία Αλιμπέρτη. Το νέο δισκογραφικό βήμα του Good Job Nicky περιλαμβάνει εννέα καινούργια τραγούδια και παρουσιάστηκε σε μορφή έκθεσης, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 20 Νοεμβρίου 2026 από τη Minos EMI.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Τάμτα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Μαρίνα Σπανού και ο D3lta.