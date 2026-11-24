Στα χέρια των χρηστών των social media βρίσκεται πλέον το βίντεο από την έντονη αντιπαράθεση του Νίκου Στραβελάκη με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο κοντρόλ του Open. Το υλικό, που κυκλοφόρησε στο TikTok, καταγράφει τον καβγά των δύο δημοσιογράφων την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τις εκατέρωθεν κατηγορίες και τις βαριές εκφράσεις να αποκαλύπτουν το μέγεθος της έντασης που είχε προηγηθεί πίσω από τις κάμερες.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται λίγες ημέρες μετά την προσπάθεια να αποκατασταθεί η εικόνα της συνεργασίας τους στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν στην εκπομπή «10 Παντού» χαμογελαστοί, με λουλούδια και αγκαλιές, ενώ στο πλατό βρισκόταν και ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Η εμφάνιση είχε ιδιαίτερα θερμό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε και με την ονομαστική εορτή της Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Ωστόσο, το βίντεο από το εσωτερικό του σταθμού παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίζονται να ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Οι απειλές αποχώρησης και οι προσωπικές προσβολές

Η αντιπαράθεση ξεκινά με τον Νίκο Στραβελάκη να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά της συναδέλφου του, επισημαίνοντας ότι θεωρεί απαξιωτική τη στάση της. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απαντά αρχικά σε πιο ήπιο τόνο, ωστόσο η συζήτηση γρήγορα ξεφεύγει.

Ο διάλογος που καταγράφηκε στο βίντεο:

Στραβελάκης: «Είναι πολύ απαξιωτικό αυτό που κάνεις, μην το ξανακάνεις!»

Παπακωστοπούλου: «Εντάξει, εντάξει, όλα καλά… Αχ, μη με μαλώνεις τώρα».

Στραβελάκης: «Σε μαλώνω. Εγώ είμαι εδώ από τις 3:30 το πρωί και κάθομαι μέχρι τις 5. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε εκπομπή κάθε μέρα».

Παπακωστοπούλου: «Μη μου μιλάς εμένα έτσι, γιατί θα σηκωθώ να φύγω».

Στραβελάκης: «Σου μιλάω όπως σου αξίζει… Ωραία, σήκω φύγε, σήκω φύγε τώρα!»

Παπακωστοπούλου: «Ωραία, αφού σε εξευτελίσω πρώτα, θα φύγω».

Στραβελάκης: «Κάν’ το στον αέρα».

Η ένταση κλιμακώνεται, με την παρουσιάστρια να υποστηρίζει ότι έχει ανεχθεί για μεγάλο διάστημα τη συμπεριφορά του συνεργάτη της.

Παπακωστοπούλου: «Σου χαρίζομαι τόσο καιρό και δεν σε εξευτελίζω. Έχει και η υπομονή τα όριά της».

Στραβελάκης: «Κάν’ το στον αέρα».

Παπακωστοπούλου: «Βρε, άι γ… σου! Έχει και η υπομονή τα όριά της».

Στραβελάκης: «Κάν’ το στον αέρα!»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρεται στα μηνύματα που, όπως λέει, έστελνε ο Νίκος Στραβελάκης στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον παρουσιαστή να επιμένει ότι μπορεί να αποχωρήσει από την εκπομπή.

Παπακωστοπούλου: «Σε είδα να στέλνεις πάλι μηνύματα στον Παναγιωτόπουλο…»

Στραβελάκης: «Σήκω φύγε! Σήκω φύγε τώρα!»

Παπακωστοπούλου: «Θα σε εξευτελίσω και θα φύγω».

Στραβελάκης: «Ωραία, κάν’ το στον αέρα, κορίτσι μου. Κάνε ό,τι γουστάρεις».

Η δημοσιογράφος απαντά ότι δεν πρόκειται να δεχθεί, όπως υποστηρίζει, παγίδες σε βάρος της, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορά που θεωρεί προσβλητική.

Παπακωστοπούλου: «Άκου, Νικολάκη, εμένα δεν θα μου στήνεις παγίδες».

Στραβελάκης: «Κάνε ό,τι γουστάρεις! Και αν δεν με σεβαστείς, θα φύγεις!»

Παπακωστοπούλου: «Βρε, άντε από εκεί! Εσύ θα με απολύσεις;»

«Είσαι ένα σκουπίδι και ντρέπομαι που είμαι δίπλα σου»

Η αντιπαράθεση περνά πλέον σε προσωπικό επίπεδο, με τους δύο δημοσιογράφους να επικαλούνται τη διοίκηση του σταθμού και να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς.

Στραβελάκης: «Καλά, τον πτέραρχο δεν τον σέβεσαι; Ντροπή σου».

Παπακωστοπούλου: «Εσύ θα με απολύσεις; Είναι φίλος μου, όχι! Εσύ τον σέβεσαι; Πήγαινε στο HR, που θα με απολύσεις κιόλας».

Στραβελάκης: «Ντροπή σου, ντροπή σου. Είσαι ένα σκουπίδι και ντρέπομαι που είμαι δίπλα σου».

Παπακωστοπούλου: «Ενώ εσένα σε αγαπάει όλη η πιάτσα! Εγώ ντρέπομαι που είμαι δίπλα σου. Είσαι ένας κακοποιητικός άνθρωπος, που ιδανικά όλοι δεν θα ήθελαν να σε δουν».

Η αναφορά στην πιθανότητα αποχώρησης από το κανάλι επανέρχεται αμέσως μετά, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να κάνει λόγο για απειλές και νομικές κινήσεις.

Στραβελάκης: «Να εισηγηθείς να φύγω στον κύριο Σαββίδη».

Παπακωστοπούλου: «Βρε, άντε από εκεί! Να εισηγηθείς εσύ, που τον επικαλείσαι! Με είπες και σκουπίδι ενώπιον όλων! Και με απειλείς και με συκοφαντική δυσφήμιση. Έχεις πει στον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι θα μου κάνεις μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχω πάρα πολύ καλή δικηγόρο μη με προκαλείς».

Στραβελάκης: «Χαίρομαι που όλα αυτά καταγράφονται».

Η συζήτηση συνεχίζεται με την Παπακωστοπούλου να σχολιάζει την ηλικία του συναδέλφου της και να αμφισβητεί τη σχέση του με τους ανθρώπους του τηλεοπτικού χώρου.

Παπακωστοπούλου: «Εντάξει, έχεις φτάσει 65 χρονών, βρε Νίκο μου, δεν σε συμπαθεί ένας άνθρωπος! Κατάλαβέ το πια».

Στραβελάκης: «Δεν καταλαβαίνω!»