Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σκηνοθέτη Κώστα Χαραλάμπους και τους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην ταινία «Οβολός» μίλησε ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής.

Ο πρωταγωνιστής δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εγχείρημα, χαρακτηρίζοντας ξεχωριστή την ιστορία που αφηγείται η ταινία και ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους συντελεστές.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Κώστας Χαραλάμπους είναι ένας πολύ ευαίσθητος και πολύ γλυκός κινηματογραφιστής, με τη δικιά του ξεχωριστή πορεία και αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία στην οποία συμμετέχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Είναι μεγάλη τιμή μου που έπαιξα δίπλα τους», δήλωσε.

Η Ελλάδα της κρίσης και οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις

Εκείνο που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του Πάνου Βλάχου ήταν η χρονική περίοδος στην οποία τοποθετείται η ιστορία του «Οβολού». Η ταινία αναφέρεται στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, μια εποχή που ο ίδιος έζησε από απόσταση, καθώς τότε βρισκόταν στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν στη χώρα, ωστόσο η συμμετοχή του στην ταινία αποτέλεσε μια αφορμή να προσεγγίσει πιο ουσιαστικά την πραγματικότητα εκείνων των χρόνων.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις ανθρώπινες σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις της συνδέονται με τη μοναξιά και τη βία που εξακολουθούν να αποτελούν ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

«Με ιντρίγκαρε περισσότερο το ότι η υπόθεση κινείται γύρω από την Ελλάδα της κρίσης και τι συνέβαινε τότε. Δεδομένου ότι εγώ εκείνη την περίοδο δεν ζούσα στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό, κάπως το είχα στο νου μου για το τι συνέβαινε πραγματικά στη χώρα. Σαφέστατα η οικονομική κρίση επηρέασε τις σχέσεις, τη μοναξιά και τη βία που υπάρχει σήμερα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Πάνος Βλάχος ξεκαθάρισε ότι η δική του δουλειά ως ηθοποιού είναι να υπηρετήσει τον ρόλο του με ειλικρίνεια και να επικεντρωθεί στην προσωπική του προσέγγιση, αφήνοντας στον σκηνοθέτη την ευθύνη της συνολικής αποτύπωσης της εποχής.

«Δεν μου ήταν δύσκολο να προσεγγίσω εκείνη την εποχή, δύσκολο είναι να κρατηθώ στα πόδια μου και να παίζω κάπως καλά και αληθινά. Το θέμα της εποχής είναι του σκηνοθέτη. Εγώ έχω τους δικούς μου δαίμονες και τα δικά μου θέματα να λύσω, όχι της εποχής ούτε της χώρας», κατέληξε.