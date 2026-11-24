Νέες πτυχές της καθημερινότητας που επικρατούσε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνονται σε μηνύματα που αντάλλασσαν οι εργαζόμενες. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν αναφορές στις συνεδρίες INUS, παράπονα για τις συνθήκες εργασίας, σχόλια για τους γιατρούς, αλλά και τις συνεννοήσεις που είχαν γίνει ενόψει της επίσκεψης του τραγουδιστή.

Το υλικό παρουσιάστηκε μέσα από την εκπομπή «Live News» και περιλαμβάνει συζητήσεις που είχαν προηγηθεί του περιστατικού, αλλά και επικοινωνίες μετά την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Παρά την προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Οι συνομιλίες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν όταν η είδηση του θανάτου άρχισε να γίνεται γνωστή. Σύμφωνα με το υλικό που παρουσιάστηκε, οι εργαζόμενες συζητούσαν για την παρουσία δημοσιογράφων στο ιατρείο, τις εξελίξεις και την επόμενη ημέρα στον χώρο εργασίας.

Σε μία από τις συνομιλίες, η 56χρονη νοσηλεύτρια ρωτά αν υπάρχει κάποιο νεότερο, σχολιάζοντας τον θόρυβο που είχε προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κανένα νέο; Χαμός στα social media», έγραψε.

Η 28χρονη γραμματέας απάντησε ότι είχε αποχωρήσει από τον χώρο, όπου, όπως ανέφερε, είχαν συγκεντρωθεί δέκα δημοσιογράφοι. Σε άλλο μήνυμά της σημείωσε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί.

«Δεν θα πάμε αύριο, δεν μπορώ να το χωνέψω. Είμαι πολύ στεναχωρημένη και νευριασμένη ταυτόχρονα», έγραψε.

Στην ίδια συνομιλία, η 40χρονη γραμματέας ρώτησε αν υπήρχε εντολή από τον γιατρό να μην προσέλθει το προσωπικό την επόμενη ημέρα. Η απάντηση ήταν καταφατική.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα της 28χρονης, στο οποίο αναφέρεται ότι ο γιατρός είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, επειδή το όνομά του είχε δοθεί στο ΕΚΑΒ. Στο ίδιο μήνυμα υπάρχει και η φράση «Βγήκε παράνομη η κλινική», η οποία αποτελεί διατύπωση της εργαζόμενης και όχι επίσημη δικαστική διαπίστωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ομαδική συνομιλία είχε μετονομαστεί στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου εμφανιζόταν με την ονομασία «Αρχάγγελος Πανορμίτης Σύμης».

Οι συνεδρίες INUS και οι αναφορές στην κόρη της γιατρού

Οι συνομιλίες των εργαζομένων περιλαμβάνουν αναφορές στον αριθμό των συνεδριών που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο και στις δυσκολίες που, σύμφωνα με τις ίδιες, αντιμετώπιζαν κατά την καθημερινή τους εργασία.

Σε μηνύματα της 26ης Αυγούστου γίνεται αναφορά και στην 19χρονη κόρη της 56χρονης γιατρού, η οποία είχε υποβληθεί σε θεραπεία INUS. Σε μία από τις συνομιλίες, εργαζόμενη αναφέρει ότι η κόρη της γιατρού βρίσκεται στο πρόγραμμα των συνεδριών, ενώ σε επόμενο μήνυμα καταγράφεται η φράση «Μέθη στην κόρη» και ότι κοιμάται.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν ερωτήματα για το εάν είχε χορηγηθεί καταστολή στη νεαρή γυναίκα. Ωστόσο, από τη διατύπωση των μηνυμάτων και μόνο δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι ακριβώς είχε χορηγηθεί.

Σε διαφορετική συνομιλία, οι εργαζόμενες αναφέρονται σε άλλη περίπτωση, αυτή μιας 15χρονης από οικογένεια που είχε επισκεφθεί το ιατρείο. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά την κόρη της γιατρού.

Μία από τις εργαζόμενες περιγράφει ότι παρέμεινε στον χώρο από το πρωί, καθώς είχαν πραγματοποιηθεί πέντε συνεδρίες, ενώ αναφέρει ότι η ίδια οικογένεια θα επέστρεφε και την Κυριακή.

Η αναφορά στην ηλικία της ανήλικης προκάλεσε νέα σχόλια μεταξύ των εργαζομένων.

«Το κοριτσάκι είναι 15 χρόνων», γράφει χαρακτηριστικά μία από αυτές, ενώ άλλη σχολιάζει: «Μιλάμε για τρέλα σοβαρή».

Τα παράπονα για τον φόρτο εργασίας και τη συμπεριφορά των γιατρών

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν και τη δυσαρέσκεια που εξέφραζαν οι εργαζόμενες για τις απαιτήσεις της καθημερινότητας στο ιατρείο. Σε μία από τις συζητήσεις, η 61χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει ότι παρέμενε στον χώρο από το πρωί, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεδρίες.

Η 40χρονη γραμματέας απαντά με τη φράση «Πω πω, μιλάμε για τρέλα σοβαρή», ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά και στην ηλικία της 15χρονης.

Σε άλλες συνομιλίες, οι εργαζόμενες εκφράζουν την ανησυχία τους ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

«Δεν νομίζω ότι θα την βγάλουμε τη χρονιά κορίτσια. Αυτό μυρίζομαι. Γιατί έχουμε και τα δικά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η 40χρονη γραμματέας.

Οι συζητήσεις της 28ης Αυγούστου περιλαμβάνουν επίσης αιχμές για τη συμπεριφορά της γιατρού απέναντι στο προσωπικό. Μία από τις νοσηλεύτριες γράφει: «Εμάς μας έχει για να μας βρίζει», ενώ άλλες αναφέρονται στη στάση του συζύγου της γιατρού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τη στηρίζει για οικονομικούς λόγους.

Σε άλλη συνομιλία, η 40χρονη γραμματέας περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο, όπως αναφέρει, ο οδηγός κλήθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα για να παραλάβει γυναίκα από το ιατρείο.

Οι εργαζόμενες σχολιάζουν ακόμη τη δυσκολία της συνεργασίας, με μία από αυτές να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται πως μπορεί να συνεχίσει για πολύ στη συγκεκριμένη εργασία.

«Η Δήμητρα φωνάζει και κλαίει»

Νέα μηνύματα της 30ής Αυγούστου αναφέρονται στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίας της 19χρονης κόρης της γιατρού.

Στην ομαδική συνομιλία γίνεται λόγος για πρόβλημα με τη φλέβα της νεαρής γυναίκας, ενώ οι εργαζόμενες συζητούν για την αντίδρασή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η 61χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει την ένταση που επικράτησε, αναφέροντας ότι χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον χώρο.

«Μαίρη, εγώ για σένα ήρθα σήμερα, δεν μπορείς να φανταστείς πώς κάνει, ακόμα χτυπάει, με έβγαλε έξω. Θα φύγω», έγραψε.

Σε επόμενο μήνυμα συμπλήρωσε: «Ακόμα προσπαθεί. Η Δήμητρα φωνάζει και κλαίει. Την τσάκισε!».

Η 53χρονη νοσηλεύτρια απάντησε ότι ανάλογη κατάσταση είχε παρουσιαστεί και κατά την πρώτη συνεδρία της νεαρής γυναίκας.

Οι συνεννοήσεις για το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι συνομιλίες της 7ης και της 8ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό της επίσκεψης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η 28χρονη γραμματέας ενημερώνει τις συναδέλφους της ότι την επόμενη ημέρα αναμενόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για συνεδρία INUS, προσδιορίζοντας μάλιστα την ώρα στις 17:00.

«Μαντέψτε ποιος θα έρθει αύριο για inus», έγραψε, με την απάντηση να είναι: «Μαζωνάκης».

Η 61χρονη νοσηλεύτρια δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναλάβει τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ η γραμματέας ενημέρωσε ότι ο τραγουδιστής θα έφευγε και θα επέστρεφε.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η αναφορά επανέρχεται στην ίδια ομαδική συνομιλία. Η γραμματέας γράφει ότι θα έρθει και ο «Μαζώ» για INUS, με τη νοσηλεύτρια να ρωτά εάν έχει ήδη φτάσει.

«Όχι, δεν έκανε inus, αύριο θα κάνει», ήταν η απάντηση που έλαβε.

Έτσι, στα μηνύματα καταγράφεται η μετάθεση του προγραμματισμένου ραντεβού για την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 9η Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τι έχει δημοσιοποιηθεί για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Στην υπόθεση έχουν παρουσιαστεί και ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, σε δείγμα αίματος του τραγουδιστή αναφέρθηκε η ανίχνευση οκτώ ουσιών: ολανζαπίνης, αριπιπραζόλης, μιδαζολάμης, φλουμαζενίλης, λιδοκαΐνης, κοκαΐνης, βενζοϋλεκγονίνης και προποφόλης.