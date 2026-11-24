Τριάντα χρόνια τηλεοπτικής διαδρομής σε ένα κανάλι αφήνει πίσω του ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο Mega. Ο παρουσιαστής, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, μίλησε στη Διονυσία Μαρίνου και στην εφημερίδα «Τα Νέα» για τη νέα συνεργασία, αλλά και για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει τόσο στον ίδιο όσο και στην ελληνική κοινωνία.

Στην ερώτηση για το τι σηματοδοτεί αυτό το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο και τι θα ήθελε να αφήσει πίσω του από τις προηγούμενες συνεργασίες, ο Αντώνης Κανάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της τηλεοπτικής μετακίνησης.

«Όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι ως ένα νέο κεφάλαιο, γιατί κατά τα άλλα, η όποια μας/μου πορεία, ήταν πάντοτε αυτόνομη χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουμε στο Mega, αφού τριάντα χρόνια πριν, το “ΑΜΑΝ” από εκεί ξεκίνησε για εννέα μόλις επεισόδια.

Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο. Όλα τα προηγούμενα κεφάλαια με τα καλά και τα κακά τους, είναι η διαδρομή μας/μου και οι διαδρομές μας είναι αυτές που μας έφεραν στο σήμερα. Ό,τι δεν επαναλαμβάνεις από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς σου, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις. Όμως, ακόμα και αυτά, με αγάπη τα κρατάς μέσα σου».

Οι τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές ταυτότητες

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ετοιμάζει για το Mega περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές εκπομπές: το «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και τους «Boomers». Ο ίδιος κλήθηκε να εξηγήσει κατά πόσο οι διαφορετικές θεματικές τους εκφράζουν τις δικές του δημιουργικές αναζητήσεις.

«Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική μου παρουσία, ναι. Η σάτιρα, η μουσική, το χιούμορ, είναι όχι τα μοναδικά, αλλά σίγουρα δομικά συστατικά των πραγμάτων που μου αρέσουν να κάνω στην τηλεόραση και που μου βγαίνουν αβίαστα», απάντησε.

Τα 20 χρόνια του «Ράδιο Αρβύλα» και η αλλαγή της σάτιρας

Το «Ράδιο Αρβύλα» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για τις αλλαγές που έχει υποστεί η σατιρική εκπομπή μέσα σε αυτές τις δύο δεκαετίες. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις διαφοροποιήσεις της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίες έχουν επηρεάσει αναπόφευκτα και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη σάτιρα.

«Πρώτα εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και μετά τα πράγματα που κάνουμε. Ειδικά τα πράγματα που γεννιούνται από ανθρώπους σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άποψης, και που είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν συνεχώς. Φυσικά έχουμε αλλάξει εμείς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και κατά συνέπεια και η δουλειά μας. Όμως παίζουν και οι συνθήκες τεράστιο ρόλο στις όποιες αλλαγές ή μεταλλάξεις. Ο κόσμος μας πριν από είκοσι χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του σήμερα. Το επίπεδο της πολιτικής πριν από είκοσι χρόνια, επίσης δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Όλα αυτά συντελούν σε σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον σατιρικό κώδικα αλλά και γενικότερα. Θα ήμουν βέβαια ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος».