Σε εσωτερική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο με τον άγριο καβγά του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου προχωρά το OPEN, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομικό τμήμα του τηλεοπτικού σταθμού εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε η αντιπαράθεση στο κοντρόλ και τον τρόπο με τον οποίο το βίντεο έφτασε αρχικά στα social media και στη συνέχεια σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ποιος είχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό, ποιος προχώρησε στην καταγραφή του και με ποιον τρόπο έγινε η διαρροή του εκτός των εγκαταστάσεων του σταθμού.

Κινήσεις για να κατέβει το βίντεο από τα social media

Παράλληλα με την εσωτερική διερεύνηση, το OPEN έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την αφαίρεση του επίμαχου βίντεο από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το υλικό εξακολουθεί να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται σε διάφορες ιστοσελίδες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κανάλι της Παιανίας εξετάζει την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών μέσων για να σταματήσει η περαιτέρω διάδοση της καταγραφής. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον της διοίκησης επικεντρώνεται τόσο στην προέλευση του βίντεο όσο και στα πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν τη δυνατότητα να το μεταφέρουν εκτός του κοντρόλ.

Το περιστατικό που καταγράφεται στο βίντεο σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού». Οι δύο δημοσιογράφοι αντάλλαξαν ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις μπροστά σε συνεργάτες και προσκεκλημένους, με το υλικό διάρκειας περίπου ενός λεπτού και 42 δευτερολέπτων να κυκλοφορεί στη συνέχεια στο διαδίκτυο.

Κανονικά συνεχίζεται η συνεργασία των δύο παρουσιαστών

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξακολουθούν να εμφανίζονται κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού», παρά την ένταση που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πρωινή εκπομπή της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, καθώς μένει να φανεί εάν οι δύο παρουσιαστές θα επιλέξουν να τοποθετηθούν δημόσια για το βίντεο και τις εξελίξεις που έχουν ακολουθήσει.