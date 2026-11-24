Ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, που ακόμη θυμάται με χαρακτηριστικό τρόπο, αφηγήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πώς μια επίσκεψη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, όπου πήγε για να δοκιμάσει τις φωνητικές του δυνατότητες, κατέληξε σε μια άτακτη φυγή προς το Αιγάλεω.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε ιστορίες από την επαγγελματική του διαδρομή. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η πρώτη του επαφή με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, όταν, με τη μεσολάβηση του Χρήστου Λαδά, βρέθηκε σε ένα σκυλάδικο στο Περιστέρι για να τον ακούσει ο ιδιοκτήτης του.

Στο συγκεκριμένο μαγαζί εμφανιζόταν τότε η Πόπη Αστέρη. Ο νεαρός τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, συστήθηκε και περίμενε να έρθει η σειρά του για να τραγουδήσει, χωρίς να γνωρίζει τι θα ακολουθούσε.

«Με έστειλε ένας σε ένα σκυλάδικο στο Περιστέρι. Είναι η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι», θυμήθηκε.

Ο θαμώνας που μάσαγε το γυάλινο ποτήρι

Η πρώτη εικόνα που του έκανε εντύπωση ήταν ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, τον οποίο περιέγραψε με μια τεράστια μουστάκα, χοντρή αλυσίδα και όπλο. Του ζήτησε να καθίσει σε μια γωνιά μέχρι να τον φωνάξουν για να τραγουδήσει.

Δεν άργησε, όμως, να εμφανιστεί μια παρέα τεσσάρων ιδιαίτερα μεγαλόσωμων ανδρών, οι οποίοι κάθισαν ακριβώς μπροστά του. Η παρουσία τους του προκάλεσε εντύπωση, αλλά εκείνο που ακολούθησε ήταν αρκετό για να τον κάνει να ξεχάσει εντελώς τον λόγο για τον οποίο είχε πάει στο μαγαζί.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν μπροστά τους χοντρά γυάλινα ποτήρια και ένας από αυτούς άρχισε να μασάει το γυαλί, αφήνοντας, όπως περιέγραψε, μόνο τον πάτο.

«Και δεν άκουγα τόσο πολύ αυτούς που τραγουδάνε, αλλά πρόσεχα τι κάνουν αυτοί. Ο ένας παίρνει ένα ποτήρι και το μάσαγε. Έφαγε το ποτήρι, παιδί μου, άφησε μόνο τον πάτο! Λέω “αυτός άμα έφαγε το ποτήρι, εμένα θα με καταπιεί που είμαι κρεατάκι”», αφηγήθηκε ο τραγουδιστής.

Η δικαιολογία που είπε στον ιδιοκτήτη

Ο Λευτέρης Πανταζής αποφάσισε ότι δεν είχε κανέναν λόγο να περιμένει άλλο για την ακρόαση. Σηκώθηκε διακριτικά και άρχισε να κατευθύνεται προς την έξοδο, προσπαθώντας να μην τραβήξει την προσοχή των θαμώνων.

Λίγο πριν φύγει, όμως, τον αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης και τον ρώτησε πού πήγαινε. Ο νεαρός τότε τραγουδιστής επιστράτευσε μια πρόχειρη δικαιολογία, λέγοντας ότι πήγαινε στην τουαλέτα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως περιέγραψε με χιούμορ, δεν έχασε καθόλου χρόνο.

«Τρόμαξα, σηκώθηκα σιγά σιγά να φύγω. Την ώρα που φτάνω στην πόρτα, ακούω “πού πας;” το αφεντικό. Λέω “στην τουαλέτα”. Από το Περιστέρι στο Αιγάλεω, που έμενα, έφτασα σε πέντε λεπτά!», είπε ο Λευτέρης Πανταζής.