Έναν μηχανισμό είσπραξης χρημάτων από τα δημόσια ταμεία, μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής, φέρονται να είχαν οργανώσει δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες, ενώ οι οικονομικές απώλειες για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζονται μέχρι στιγμής σε 12.650.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία οδήγησε σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη.

Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη των δύο οργανώσεων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός. Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής εκδομένες στο όνομά τους.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός με τις εικονικές διανυκτερεύσεις

Η δράση των δύο οργανώσεων βασιζόταν στο σύστημα αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για τα έξοδα διαμονής τους κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός της έδρας τους. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικά παραστατικά, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, ώστε εκείνοι να τα καταθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να εισπράττουν χρήματα για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικές μεθόδους. Στην πρώτη περίπτωση, τα παραστατικά προέρχονταν από πραγματικά καταλύματα, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των εμπλεκομένων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αποδείξεις αφορούσαν ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα. Για την έκδοσή τους φέρονται να χρησιμοποιούνταν εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι εμφάνιζαν ότι είχαν καλύψει έξοδα ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων κατά τις υπηρεσιακές αποστολές τους, διεκδικώντας στη συνέχεια την αντίστοιχη αποζημίωση από τα αρμόδια υπουργεία. Οι οργανώσεις εξασφάλιζαν την προσυμφωνημένη αμοιβή τους, ενώ οι υπάλληλοι εισέπρατταν χρήματα για διαμονές που δεν είχαν πραγματοποιηθεί.

Οι συλλήψεις και οι 400.000 ευρώ που κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους βασικών μελών των δύο οργανώσεων. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μεγάλο όγκο στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν εικονικά παραστατικά διαμονής, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τερματικά POS και οχήματα.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν τα χρήματα κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 17 φερόμενων μελών των οργανώσεων, ενώ οι πέντε ένστολοι που εντοπίστηκαν να παραλαμβάνουν τα εικονικά παραστατικά συνελήφθησαν ξεχωριστά, επ’ αυτοφώρω.

Ποιοι άλλοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η έρευνα δεν περιορίζεται στους 1.291 ένστολους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι «Αδιάφθοροι» εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις λιμενικών, αστυνομικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν και άλλοι δικαιούχοι αποζημιώσεων με εικονικά παραστατικά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και ακόμη 17 δημόσιοι υπάλληλοι. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Η οικονομική ζημία που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής φτάνει τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας των δύο οργανώσεων και τον εντοπισμό όλων όσοι φέρονται να συμμετείχαν στον μηχανισμό.