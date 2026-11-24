Μια συγκεκριμένη έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης απηύθυνε η Μαρία Μαζωνάκη, ζητώντας να σταματήσει η αλλοίωση της εικόνας του αδελφού της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Με δημόσια ανάρτησή της στο Instagram, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, απευθύνθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες που δημιουργούν ψηφιακές κάρτες με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη, καλώντας τους να χρησιμοποιούν αυθεντικό φωτογραφικό υλικό.

Η παρέμβασή της αφορά τις εικόνες στις οποίες τα χαρακτηριστικά του προσώπου του τραγουδιστή έχουν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία AI, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια διαφορετική εκδοχή της εξωτερικής του εμφάνισης. Η Μαρία Μαζωνάκη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, καθώς υπάρχουν πολλές αυθεντικές φωτογραφίες του αδελφού της.

«Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση»

Στο μήνυμά της, η αδελφή του τραγουδιστή ζήτησε από όσους δημιουργούν σχετικό περιεχόμενο να σεβαστούν την πραγματική εικόνα του, αποφεύγοντας την ψηφιακή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του.

«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Mazonaki (@mazomaria)



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ειδικά στο πρόσωπο και στο χαμόγελό του, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζονται καμία πρόσθετη επεξεργασία.

«Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση», πρόσθεσε.

Η Μαρία Μαζωνάκη ολοκλήρωσε την ανάρτησή της ευχαριστώντας όσους συνεχίζουν να στηρίζουν την οικογένεια και να τιμούν τη μνήμη του τραγουδιστή.

«Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας», κατέληξε.