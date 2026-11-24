Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται ο τραγουδιστής, Στάθης Ραφτόπουλος, γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στο «Fame Story 4» το 2006, μετά την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά του στη Ρόδο. Πρωταγωνίστρια της σοβαρής υπόθεσης ήταν η μόλις 3,5 ετών κόρη του, η οποία παρέμεινε μέσα στο σχολικό λεωφορείο που τη μετέφερε στον παιδικό σταθμό, χωρίς κανείς από τους υπευθύνους της μεταφοράς να αντιληφθεί ότι δεν είχε κατέβει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σχολικό παρέλαβε τη μικρή περίπου στις 07:30 και έφτασε στον προορισμό του γύρω στις 09:00. Η μικρή είχε αποκοιμηθεί στη θέση της και δεν έγινε αντιληπτή από τον οδηγό και τη συνοδό κατά την αποβίβαση των παιδιών.

Το λεωφορείο αποχώρησε από τον παιδικό σταθμό και μεταφέρθηκε σε διαφορετικό χώρο στάθμευσης, σε απόσταση από τις σχολικές εγκαταστάσεις. Εκεί παρέμεινε το κοριτσάκι, μέχρι που ξύπνησε και διαπίστωσε ότι βρισκόταν ολομόναχο.

Βγήκε μόνο του από το λεωφορείο και βρέθηκε σε άγνωστη περιοχή

Όπως περιέγραψε ο πατέρας του, η μικρή έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, σηκώθηκε από τη θέση της και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του οδηγού για να βγει από το όχημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή του Στάθη Ραφτόπουλου, παρέμεινε δίπλα στο λεωφορείο. Ένας περαστικός παρατήρησε ότι η πόρτα του οχήματος ήταν ανοιχτή και πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί. Τότε εντόπισε το παιδί να κλαίει και το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, προκειμένου να βρεθεί η οικογένειά του.

Η μητέρα του παιδιού, από την πλευρά της, ανέφερε ότι η μικρή περιπλανιόταν μόνη της για περίπου τρεις ώρες στην ευρύτερη περιοχή, όπου υπήρχαν δρόμοι, δασική έκταση, οικοδομές και εκσκαφές. Όπως περιέγραψε, όταν την παρέλαβαν οι γονείς της ήταν τρομαγμένη και είχε λερωμένα από τις λάσπες τα ρούχα της.

«Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω»

Μιλώντας στο «Live News», ο Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε την τηλεφωνική ενημέρωση που δέχθηκε από τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί.

Όπως είπε, η συνοδός τον ενημέρωσε ότι η κόρη του είχε εντοπιστεί στο πάρκινγκ, παρουσία της Αστυνομίας και του ιδιοκτήτη του οχήματος. Ο τραγουδιστής δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η μικρή είχε μείνει ξεχασμένη στο σχολικό και ότι χρειάστηκε η παρέμβαση ενός περαστικού για να εντοπιστεί.

«Είμαι σε σοκ ακόμα. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το δηλαδή. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ, δεν μπορώ να συνέλθω. Πώς μπορεί να το πάρει κανείς; Είναι απίστευτο. Δεν συμβαίνουν αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα απομακρύνθηκε από το σχολείο, εξηγώντας ότι ο οδηγός επέστρεφε το λεωφορείο στον ιδιοκτήτη του μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των μαθητών.

«Η συνοδός έκανε ένα λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό. Το οποίο νοικιάζει το σχολικό αυτό το όχημα από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός όταν παραδώσει τα παιδιά λοιπόν στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το όχημα πίσω στον ιδιοκτήτη», είπε.

Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός ότι η κόρη του κατάφερε να βγει μόνη της από το λεωφορείο, χωρίς ευτυχώς να απομακρυνθεί από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει.

«Το καλό της υπόθεσης ήταν ότι δεν έφυγε το παιδί», σημείωσε, περιγράφοντας πώς ο περαστικός αντιλήφθηκε την παρουσία της μικρής και κινητοποιήθηκε για να τη βοηθήσει.

Ο Στάθης Ραφτόπουλος επανέλαβε ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, λέγοντας ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεπεράσει το σοκ.

Η αγωνία της μητέρας και οι νομικές κινήσεις

Στην ίδια υπόθεση αναφέρθηκε και η μητέρα του παιδιού, η οποία περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της μετά την περιπέτεια. Όπως ανέφερε, η μικρή ξυπνούσε μέσα στη νύχτα κλαίγοντας, ενώ αναμένεται να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο και παιδίατρο.

Η ίδια εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι μια συγγνώμη από την πλευρά του σχολείου δεν αρκεί για να καλύψει τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε το παιδί.

«Τι να μου κάνει η συγγνώμη του σχολείου; Το παιδί μου κινδύνευσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, υποβάλλοντας μηνύσεις και ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Παράλληλα, ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για να ελεγχθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν η μεταφορά των παιδιών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.