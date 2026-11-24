Ένα τεχνικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αναστάτωσε την προετοιμασία της εμφάνισης του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2026. Ο μηχανισμός που είχε σχεδιαστεί για τη θεαματική είσοδό του στην πασαρέλα κόλλησε λίγο πριν από την εμφάνισή του, αναγκάζοντας τους ανθρώπους της παραγωγής να αλλάξουν άμεσα το αρχικό πλάνο.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, με τη μόδα και τη μουσική να συναντώνται σε ένα μεγάλο σόου με πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ο Σάκης Ρουβάς είχε αναλάβει το μουσικό μέρος του catwalk των σχεδιαστών Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου. Η είσοδός του, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί. Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν θεατές μέσα από το στάδιο, το αναβατόριο παρουσίασε ξαφνικά βλάβη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αμέσως οι τεχνικοί, οι οποίοι αναζητούσαν λύση μέσα στον περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους.

Η εναλλακτική διαδρομή και η εμφάνιση στην πασαρέλα

Η παραγωγή χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της εισόδου του τραγουδιστή. Αφού ελέγχθηκε η ασφάλεια στο σημείο του μηχανισμού, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί διαφορετική πρόσβαση, ώστε ο Σάκης Ρουβάς να βρεθεί στη σκηνή χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

Ο τραγουδιστής οδηγήθηκε σε άλλο σημείο της πασαρέλας και πραγματοποίησε τελικά την είσοδό του από την αντίθετη πλευρά, ακολουθώντας το εναλλακτικό σχέδιο. Το κοινό παρακολούθησε το act χωρίς να γνωρίζει την τεχνική αναστάτωση που είχε προηγηθεί στα παρασκήνια.

Η εμφάνισή του ξεκίνησε με το τραγούδι «Λάθος Οδός», ενώ στις γιγαντοοθόνες προβαλλόταν ειδικά γυρισμένο βίντεο με τον ίδιο να κατευθύνεται προς τη σκηνή. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στην πασαρέλα με λευκό πουκάμισο, ιδιαίτερο σακάκι και μαύρο παντελόνι.

Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Κάρμα», ανεβαίνοντας πάνω σε μεγάλο τραπέζι που αποτελούσε μέρος του σκηνικού, ενώ γύρω του χόρευαν χορεύτριες.

Το μουσικό πρόγραμμα πλαισίωσε τις δημιουργίες των δύο σχεδιαστών. Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε μια συλλογή με αναφορές στη δεκαετία του ’90, δίνοντας έμφαση στα έντονα χρώματα και στα πολυτελή υφάσματα.

Από την πλευρά του, ο Περικλής Κονδυλάτος έδωσε στη δική του παρουσίαση φουτουριστική κατεύθυνση, με αισθητικές αναφορές στην ταινία «Matrix».