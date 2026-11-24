Τρεις φορές βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο η δημοσιογράφος Κατερίνα Μαστραντωνάκη, περνώντας μια μακρά και εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, που περιλάμβανε ενάμιση χρόνο χημειοθεραπειών. Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Από Θαύμα – Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» του OPEN, αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία ο γιατρός της τής έδινε πιθανότητες επιβίωσης για περίπου πέντε ακόμη χρόνια, εάν δεν κατάφερναν να αντιμετωπίσουν την ασθένεια.

Η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ επέστρεψε στις πρώτες στιγμές της περιπέτειάς της, όταν ένα τυχαίο αποτέλεσμα γυναικολογικού ελέγχου άλλαξε τα πάντα. Η ενημέρωση από τη γιατρό της ήρθε σε μια εντελώς απρόσμενη στιγμή, ενώ εκείνη βρισκόταν σε εκκλησία, καλύπτοντας δημοσιογραφικά μια κηδεία.

Η πρώτη ερώτηση που έκανε στη γυναικολόγο της ήταν αν είχε καρκίνο. Η απάντηση την έκανε να καταρρεύσει, με την ίδια να θυμάται πως αναζήτησε μπροστά της μια εικόνα για να ζητήσει βοήθεια. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, στα πόδια της οποίας γονάτισε εκείνη τη δύσκολη ώρα.

«Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», περιέγραψε.

Τρεις φορές αντιμέτωπη με τον καρκίνο και ενάμισης χρόνος χημειοθεραπειών

Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη εξήγησε ότι η ασθένεια επανήλθε στη ζωή της τρεις φορές, με την τελευταία περίοδο να είναι εκείνη που τη δοκίμασε περισσότερο. Οι θεραπείες ήταν εξαντλητικές, ενώ η ψυχολογική πίεση και ο φόβος για το μέλλον συνόδευαν την καθημερινότητά της.

Όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν στιγμές που ένιωσε ότι είχε φτάσει στο απόλυτο όριο, ωστόσο κάθε φορά κατάφερνε να βρει τη δύναμη να συνεχίσει. Καθοριστικό σημείο για την ίδια ήταν όταν έπαψε να αντιμετωπίζει τον θάνατο με τον ίδιο φόβο.

«Ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος», ανέφερε.

Η ίδια μίλησε και για τον ενάμιση χρόνο των χημειοθεραπειών, περιγράφοντας την προσπάθειά της να διαχειριστεί την αβεβαιότητα και την αγωνία για την έκβαση της θεραπείας.

«Έκανα 1,5 χρόνο χημειοθεραπείες και έλεγα “θα πεθάνω;” και όταν πίστεψα όπως έπρεπε να πιστέψω στον Θεό και όταν κοίταξα τον θάνατο στα μάτια, τώρα λέω θα σε περιποιηθώ, θα σε αφήσω στα χέρια κάποιου που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα», εξομολογήθηκε.

«Μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αποκάλυψή της για όσα άκουσε από τον γιατρό της μετά την τρίτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο. Η ίδια τον ρωτούσε ευθέως πόσος χρόνος ζωής τής απέμενε, αναζητώντας μια ξεκάθαρη απάντηση για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: “Εάν δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει”», αποκάλυψε.

Η τρίτη διάγνωση συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία υποβαλλόταν σε βαριές χημειοθεραπείες. Η δημοσιογράφος αντιλαμβανόταν την αγωνία του συζύγου της, του γιατρού της και των φίλων της, ακόμη κι όταν εκείνοι προσπαθούσαν να μην της δείχνουν πόσο ανησυχούσαν.

«Την τρίτη φορά που με βρήκε ο καρκίνος, με βρήκε την περίοδο που έκανα βαριές χημειοθεραπείες. Ο γιατρός μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου, με κοιτούσαν και ένιωθα στο βλέμμα τους τον πόνο, ήξερα ότι όλοι πονάνε, ότι μάλλον θα “φύγω” και εκεί ήταν που βίωσα το θαύμα», είπε.

Ο ρόλος της πίστης και η αλλαγή στην πορεία της υγείας της

Στην ίδια εξομολόγηση, η Κατερίνα Μαστραντωνάκη αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε από τον σύζυγό της και τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και στη γνωριμία της με έναν ιερέα, που, όπως είπε, την έφερε ακόμη πιο κοντά στην πίστη.

Η ίδια περιέγραψε ότι εκείνη την περίοδο ήθελε να κοινωνεί συχνά, βιώνοντας κάθε φορά μια έντονη συναισθηματική εμπειρία.

«Ένιωθα κάθε φορά που κοινωνούσα ότι κατέβαινε μία λάβα στο λαιμό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη των εξετάσεων που ακολούθησαν έφερε μια σημαντική αλλαγή. Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε, ο γιατρός της διαπίστωσε ότι ο τρίτος καρκίνος υποχωρούσε και της ανακοίνωσε ότι μπορούσαν πλέον να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

«Κάνουμε τις εξετάσεις και ενώ έχουν γίνει όσα έχω αναφέρει, βλέπει ο γιατρός ότι ο τρίτος πλέον καρκίνος υποχωρεί. Και με το που υποχωρεί, μου λέει “Κατερίνα, πάμε τώρα για χειρουργείο”. Και να ‘μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δεν θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα», αποκάλυψε.

Η δημοσιογράφος θέλησε, τέλος, να απευθυνθεί σε όσους βρίσκονται αυτή την περίοδο αντιμέτωποι με την ασθένεια, μεταφέροντας το δικό της μήνυμα μέσα από όσα έζησε.

«Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω. Το έχουμε όλοι μέσα μας και η πίστη κινεί το θαύμα. Και να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει φως», είπε.