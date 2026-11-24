Μαζί στην προσωπική τους ζωή φαίνεται πως πορεύονται ο Χρήστος Τζόλης και η Ανθή Φακιδάρη, με τις τελευταίες εικόνες από κοινή έξοδό τους στη Βουλιαγμένη να ενισχύουν τις φήμες για το ειδύλλιό τους. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και το γνωστό μοντέλο δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι διατηρούν σχέση.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Astir Μαρίνα Βουλιαγμένης, σε τρυφερά στιγμιότυπα που δημοσιοποιήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορία που μεταφέρθηκε, μετά τις αγορές τους στα καταστήματα της μαρίνας, αποχώρησαν με το αυτοκίνητο της Ανθής Φακιδάρη.

Οι πρώτες ενδείξεις που έβαλαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα δύο πρόσωπα είχαν εμφανιστεί τον Οκτώβριο. Τότε, η Ανθή Φακιδάρη βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθώντας την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, στην οποία αγωνίστηκε ο Χρήστος Τζόλης.