Στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά και στην απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να απέχει από την τηλεόραση αναφέρθηκε ο Ανδρέας Φουστάνος. Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε πως η πρώην σύζυγός του παραμένει σημαντικό κομμάτι της ζωής του, χωρίς ωστόσο να θεωρεί απαραίτητο να επαναλαμβάνεται διαρκώς η συγκεκριμένη αναφορά.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται ενόχληση όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν για την τραγουδίστρια. Παρ’ όλα αυτά, θα προτιμούσε η προσωπική τους ιστορία να μην αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης σε κάθε συνέντευξή του.

«Η Νατάσα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν έχει κανένα νόημα συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν ενοχλούμαι όταν με ρωτάνε για εκείνην. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την Ελένη Μενεγάκη και την τηλεοπτική της απουσία

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην Ελένη Μενεγάκη, με την οποία ο Ανδρέας Φουστάνος συνδέεται και με κουμπαριά. Ο πλαστικός χειρουργός κλήθηκε να σχολιάσει την επιλογή της παρουσιάστριας να βρίσκεται εκτός τηλεοπτικής δραστηριότητας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο στην τηλεόραση και απολαμβάνει πλέον την προσωπική της ζωή.

«Η Ελένη νομίζω ότι ξεκουράζεται. Φαίνεται πως ικανοποιήθηκε με όσα έκανε και είναι μια χαρά. Η Ελένη ήταν από τα ωραία πρόσωπα της τηλεόρασης, έχει γίνει πρότυπο», ανέφερε.