Στο μικροσκόπιο της παρέας του «Χαμογέλα και Πάλι» μπήκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Φαίης Σκορδά σχετικά με τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και την απόφασή της να ακολουθήσει μια διαφορετική συνταγή στην εκπομπή της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε σχετικά με τις επιλογές της συναδέλφου της, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια συνειδητή απόφαση να παραμείνει πιστή στο τηλεοπτικό της όραμα, χωρίς να κάνει εκπτώσεις. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι δηλώσεις της Φαίης Σκορδά στις τηλεοπτικές κάμερες, μέσα από τις οποίες εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα της εκπομπή. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την εκπομπή. Στην αρχή είχα κάποιες αμφιβολίες γιατί μετά από πολλά χρόνια στο καθημερινό πήγα στο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο έχει την πολυτέλεια επιλογής θεμάτων. Θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό και η ομάδα που έχω θέλω να το υποστηρίξει. Δεν κάνουμε το σχόλιο που θα κάναμε σε μια άλλη εκπομπή. Είναι διαφορετική αυτή η εκπομπή και ίσως για αυτό υπάρχουν αυτά τα σχόλια», ανέφερε η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Φαίη Σκορδά έχει επιλέξει διαχρονικά να κινείται τηλεοπτικά. «Η Φαίη είναι από τις παρουσιάστριες που πάντα ήταν πολύ προσεκτική, πολύ ευγενική και μόνη της λέει ότι δεν θέλει να κάνει αρνητικό σχολιασμό. Δηλαδή είναι αυτής της σχολής και ίσως είναι και η μόνη που έχει απομείνει. Στην εκπομπή έχει πολύ περισσότερα θέματα και λιγότερο σχολιασμό», σημείωσε.

«Παίρνει και μια καμένη γη»

Η παρουσιάστρια του MEGA προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας πως η Φαίη Σκορδά ανέλαβε ένα δύσκολο τηλεοπτικό εγχείρημα, επιδιώκοντας να διαμορφώσει το περιεχόμενο της εκπομπής της με τους δικούς της όρους. «Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ συνειδητή απόφαση της Φαίης, να μην κάνει καθόλου εκπτώσεις. Δηλαδή ότι εγώ θα κάνω αυτή την εκπομπή που έχω οραματιστεί, αυτό το περιεχόμενο που έχω οραματιστεί, γιατί έχω την πολυτέλεια να το κάνω. Παίρνει και μια καμένη γη και αισθάνομαι ότι είπε στο κανάλι ότι κοιτάξτε, “θα ’ρθω να κάνω κάτι διαφορετικό”. Θέλω να είστε και εσείς ανοιχτοί, να έχετε υπομονή και να το φτιάξουμε μαζί. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση έτσι όπως βλέπω τις δηλώσεις της», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.