Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε από την ημέρα που η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου έγιναν γονείς και η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές που έζησαν μαζί του κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής του.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, αλλά και εικόνες από τη γιορτή που οργανώθηκε για τα γενέθλιά του, με θέμα τα ζωάκια του δάσους. Η ηθοποιός επέλεξε να συνοδεύσει το φωτογραφικό υλικό με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο περιγράφει πώς άλλαξε η καθημερινότητά τους από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο μικρός.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά στην ακριβή ημερομηνία και ώρα της γέννησής του, στις 23 Νοεμβρίου 2025, στις 10:12 το πρωί.

«23/11/2025, 10:12πμ. Ήρθες όρθιος, με βλέμμα μπροστά, δυναμικός και χαμογελαστός από την πρώτη στιγμή. Ένα χρόνο στο φωτεινό και χαοτικό σου σύμπαν! Σε λατρεύουμε!», έγραψε η Βέρα Μακρομαρίδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βέρα Μακρομαρίδου (@vera_makromaridou)

Η ηθοποιός και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου μοιράζονται πλέον μια νέα καθημερινότητα με τον γιο τους, με τις οικογενειακές στιγμές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους.