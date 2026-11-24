Με ένα τρίποντο που θα μείνει αξέχαστο, ο Παναθηναϊκός άλωσε τη Βαλένθια και πήρε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 86-83, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο και χάρισε στο Τριφύλλι ένα σπουδαίο διπλό.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν πρώτα μια μεγάλη εκτέλεση από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος με δικό του τρίποντο έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία, πριν ο Αμερικανός συμπαίκτης του δώσει τη χαριστική βολή στις «νυχτερίδες» στην εκπνοή.

Έτσι, μετά το Κάουνας, η ομάδα του Παναθηναϊκού πέρασε νικηφόρα και από τη Βαλένθια, πετυχαίνοντας δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας αποτέλεσμα. Το σύνολο του «τριφυλλιού» έφτασε στο ρεκόρ 10-4, ισοφαρίζοντας την ισπανική ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Παράλληλα, η Βαλένθια είδε να σταματά το νικηφόρο σερί των τεσσάρων αγώνων που είχε πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή αποστολή, η οποία θα είναι και πάλι εκτός έδρας. Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στο τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι τους μακριά από την έδρα τους.