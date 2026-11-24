Τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της γνώρισε στα 48 της η Αλεξάνδρα Παντελάκη, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Η ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, τον ζωγράφο Τάκη Τζίφα, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2000, αλλά και για τη διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα της που ανακάλυψε μέσα από αυτή τη σχέση.

Η ίδια εξήγησε ότι για αρκετά χρόνια δεν είχε βιώσει την αμοιβαία συντροφικότητα που αναζητούσε. Μάλιστα, θυμήθηκε πως φίλες της θεωρούσαν ότι μετά τα 45 ήταν δύσκολο να βρουν έναν ουσιαστικό έρωτα και προτιμούσαν κάτι περιστασιακό. Εκείνη, ωστόσο, δεν ήθελε να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο.

«Ναι, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου στα 48 μου. Το λέω και το ξαναλέω. Οι περισσότερες φίλες μου έλεγαν στα 45 “αφού δεν μου συνέβη μέχρι τώρα, τώρα δεν θα μου συμβεί, να κάνουμε κάτι περιστασιακό”. Λοιπόν, άσε τα περιστασιακά. Όταν είσαι πραγματικά ανοιχτός…», ανέφερε.

Η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τάκη Τζίφα

Η πρώτη τους επαφή δεν την έκανε αμέσως να αισθανθεί άνετα. Όπως παραδέχτηκε, στην αρχή αντιμετώπισε τον μελλοντικό σύζυγό της με επιφυλακτικότητα, καθώς είχε συνηθίσει να στηρίζεται αποκλειστικά στον εαυτό της. Σύντομα, όμως, αντιλήφθηκε ότι είχε απέναντί της έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να αφεθεί χωρίς φόβο.

«Τον είδα, λίγο καχύποπτη και έντρομη στην αρχή. Ήμουν ένα αμυνόμενο πλάσμα. Όντας μόνος σου στη ζωή και ειδικά στο θέατρο, είσαι σε αμύνες. Αλλά το είδα, ρε παιδιά, και το κατάλαβα. Δηλαδή, η πρώτη λέξη που είπα ήταν “εμπιστοσύνη”. Όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ απόλυτη», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερη συγκίνηση τον τρόπο με τον οποίο ο Τάκης Τζίφας στάθηκε δίπλα της, λέγοντας πως αισθάνθηκε ότι στη ζωή της ήρθε ένας άνθρωπος που κάλυψε πολλά συναισθηματικά κενά.

«Αφού πίστευα ότι μου τον έστειλαν οι γονείς μου από τον ουρανό. Ήταν και μαμά και μπαμπάς. Δυστυχώς, δεν έχουμε παιδιά», πρόσθεσε.

Η σχέση τους έφερε στην επιφάνεια και μια πλευρά της προσωπικότητάς της που η ίδια δεν γνώριζε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι άλλαξε ακόμη και ο τρόπος που μιλά, υιοθετώντας μια πιο τρυφερή και παιχνιδιάρικη φωνή όταν βρίσκεται μαζί του.

«Ο άντρας μου την ανέσυρε αυτή τη φωνή», είπε, εξηγώντας πως ούτε η ίδια είχε αντιληφθεί ότι διέθετε αυτή την πλευρά του εαυτού της.

Το παράπονο για την ταμπέλα της καρατερίστας

Η συζήτηση πέρασε και στην επαγγελματική της διαδρομή, με την Αλεξάνδρα Παντελάκη να αναφέρεται σε έναν χαρακτηρισμό που τη συνόδευσε από πολύ νεαρή ηλικία και, όπως παραδέχτηκε, την έχει κουράσει.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι παλαιότεροι σκηνοθέτες συνήθιζαν να κατατάσσουν τους ηθοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά τους. Η ίδια, από τα πρώτα χρόνια στη σχολή της Κατσέλη, βρέθηκε να παίρνει ρόλους μητέρων, την ώρα που οι υπόλοιπες συμφοιτήτριές της αναλάμβαναν νεαρές πρωταγωνίστριες.

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι στην ίδια σχολή βρισκόταν και ο Δημήτρης Καταλειφός, με τον οποίο είχαν βρεθεί από νωρίς στην ίδια επαγγελματική κατηγορία.

«Όλες οι κοπέλες έπαιρναν Νίνες, Σόνιες, Ιουλιέτες. Εγώ και ο Καταλειφός, τους γονείς. Πάω, του λέω “Δάσκαλε, όλες οι κοπέλες παίζουν ό,τι θέλουν, εγώ τι θα κάνω; Δηλαδή άμα κάνω από τώρα τις μάνες, όταν μεγαλώσω τι θα κάνω;”», θυμήθηκε για τη συζήτηση με τον δάσκαλό της.

Η απάντηση που είχε πάρει τότε ήταν αποκαλυπτική για την πορεία που θα ακολουθούσε. «Τις ίδιες μάνες, καλύτερα, παιδί μου. Και να ευχαριστείς τον Θεό που είσαι καρατερίστα και θα παίζεις μέχρι τα 90», της είχε πει.

Η πρόβλεψη αποδείχθηκε σωστή, ωστόσο η ίδια δεν κρύβει ότι έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τον ίδιο τύπο ρόλων. Όπως είπε, έχει φτάσει στο σημείο να καταγράφει τους ηθοποιούς που υποδύθηκαν τα παιδιά της στο θέατρο, διαπιστώνοντας ότι πολλοί ήταν μεγαλύτεροί της.

«Παιδιά, το είπε κι έγινε. Απλώς έχω κουραστεί να κάνω τις μάνες. Δεν γίνεται από 20 χρονών… Έχω κάνει έναν κατάλογο με τους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου που έκαναν τα παιδιά μου. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροί μου», κατέληξε.