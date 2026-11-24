Την οικογενειακή της ζωή, τη χαρά που της προσφέρει ο ρόλος της γιαγιάς, αλλά και τη σχέση από απόσταση με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, περιέγραψε η Μαρία Τζομπανάκη σε συνέντευξή της στο «Happy Day». Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην ηλικία της, εξηγώντας γιατί απολαμβάνει το πέρασμα του χρόνου.

Ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητα της Μαρίας Τζομπανάκη έχουν πλέον τα δύο εγγόνια της, με την ηθοποιό να μην κρύβει τη χαρά της για τη νέα οικογενειακή πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί μετά τον ερχομό της μικρής εγγονής της. Ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης, και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, ενώ έχουν ήδη έναν γιο, τον Αχιλλέα.

Μιλώντας στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή «Happy Day», η Μαρία Τζομπανάκη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της μικρής, εντοπίζοντας ομοιότητες με τον γιο της όταν ήταν μωρό. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον τρόπο με τον οποίο ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

«Η εγγονή μου έχει κάτι ματάκια λες και ήρθε από την Ιαπωνία, είναι σαν Ασιάτισσα, μοιάζει πολύ στον Ορφέα, που τον έλεγα “Ανατολίτη” όταν γεννήθηκε. Ο άλλος μοιάζει στη μανούλα. Είναι ήσυχη, μόνο όταν πεινάει κραυγάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στη στάση του ζευγαριού απέναντι στη γονεϊκότητα, λέγοντας: «Είναι πολύ ωραίος πατέρας ο Ορφέας, και η Γεωργία, είναι ψύχραιμοι. Είναι η συμμορία των τεσσάρων, έχουν τα δικά τους πατήματα, χωρίς υπερβολές, με σταθερότητα».

«Είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει»

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε και για το πώς αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι δεν αισθάνεται πως η ηλικία αποτελεί περιορισμό στην καθημερινότητά της. Αντίθετα, δηλώνει ικανοποιημένη από τη φυσική της κατάσταση και θέλει να συνεχίσει να απολαμβάνει τη ζωή με την ίδια διάθεση.

«Η ηλικία δεν με απασχολεί, θεωρώ ότι είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει, το ευχαριστιέμαι. Δεν έχω τίποτα με τις αρθρώσεις, αντιδρά το σώμα μου σαν να είμαι νεότατη. Έτσι θα ήθελα να φύγω, όρθια, με υγιές μυαλό, με την ψυχή μου χορτάτη», είπε.

Η ηθοποιός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη για την οικογένειά της, λέγοντας πως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις στιγμές που περνά αγκαλιά με τα παιδιά της. «Είμαι ευγνώμων κάθε μέρα, να λέτε πολλά ευχαριστώ. Αυτό είναι ομορφιά», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη της στη συνέχεια της ζωής μέσα από διαφορετικές μορφές.

Η ζωή από απόσταση με τον σύζυγό της

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όπως εξήγησε, οι δυο τους εξακολουθούν να ταξιδεύουν και να διατηρούν την κοινή τους καθημερινότητα, ωστόσο η ίδια δεν μπορεί να απομακρύνεται συχνά από την Ελλάδα, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις και οι οικογενειακοί δεσμοί την κρατούν εδώ.

«Ο σύζυγος βρίσκεται στο εξωτερικό, συνεχίζουμε τα ταξίδια, εγώ λιγότερο γιατί δουλεύω. Μου είναι πολύ δύσκολο να φύγω από την Ελλάδα και την Κρήτη», ανέφερε.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επέλεγε να εγκαταλείψει την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στην Αμερική, ακόμη κι αν προέκυπτε ένα τέτοιο δίλημμα στη σχέση τους. Όπως τόνισε, κανείς από τους δύο δεν επιχείρησε να αλλάξει τον άλλον, κάτι που εύχεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.