Συναγερμός σήμανε στη βρετανική βασιλική οικογένεια μετά από περιστατικό ύποπτης διάρρηξης στο Anmer Hall, την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Νόρφολκ. Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις βρετανικές Αρχές, ενώ για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική δύναμη με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, λίγο πριν από τις 18:00, στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους φέρονται να εισήλθαν στην κατοικία, με την αστυνομία να οργανώνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους στην ευρύτερη περιοχή.

Η αστυνομία του Νόρφολκ επιβεβαίωσε ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο κτήμα ως ύποπτοι για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο. Οι δύο συλληφθέντες παρέμεναν υπό κράτηση κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σάντρινγχαμ

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε ύστερα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα σε ιδιοκτησία του βασιλικού κτήματος, λίγο πριν από τις 18:00. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ζήτησαν τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων και τεχνικών μέσων, προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σκύλοι, drones, καθώς και ελικόπτερο της Εθνικής Αστυνομικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Έπειτα από τις έρευνες, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα στο κτήμα του Σάντρινγχαμ.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η κατοικία ήταν άδεια την ώρα του περιστατικού. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το εάν αφαιρέθηκαν αντικείμενα από το εσωτερικό της ή για το τι ακριβώς αναζητούσαν οι ύποπτοι.

Τα βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ότι η κατοικία που ερευνάται είναι το Anmer Hall. Το Παλάτι του Κένσινγκτον απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενο την πάγια πρακτική του να μην τοποθετείται δημόσια για ζητήματα ασφαλείας.

Ο Γουίλιαμ, η Κέιτ και τα παιδιά τους δεν βρίσκονταν στο σπίτι

Τη στιγμή του περιστατικού ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν βρίσκονταν στην εξοχική κατοικία τους. Απόντα ήταν και τα τρία παιδιά τους, ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 8χρονος πρίγκιπας Λούις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, η οικογένεια βρισκόταν στο Forest Lodge, στο Ουίνδσορ, όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Ο Γουίλιαμ είχε προγραμματισμένες υποχρεώσεις στο Λονδίνο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το πολυτελές Anmer Hall που χάρισε η βασίλισσα Ελισάβετ

Το Anmer Hall βρίσκεται στο ιδιωτικό βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ, στην κομητεία του Νόρφολκ, και αποτελεί μία από τις εξοχικές κατοικίες του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή γεωργιανή έπαυλη από κόκκινο τούβλο, με δέκα υπνοδωμάτια, η οποία προσφέρει στην οικογένεια έναν ιδιωτικό χώρο μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Η κατοικία αποτέλεσε δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι μετά τον γάμο του το 2011. Διαθέτει μεγάλους κήπους, ιδιωτική πισίνα και γήπεδο τένις, ενώ χρησιμοποιείται από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ κυρίως ως εξοχικό καταφύγιο τα Σαββατοκύριακα.

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία του Νόρφολκ, ενώ το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις